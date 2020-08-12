Arda Turan: Hayatımdaki en büyük hata Fatih Terim'le yaşadığım sorundu

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transferi resmiyet kazanan ve 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Turan, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e teşekkür eden Turan, "İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim. Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum" şeklinde konuştu.

"TEKLİFLERİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİM"

Terim'in kendisini takımda görmek istediği belirtmesi sonrası diğer tüm transfer tekliflerini geri çevirdiğini belirten deneyimli futbolcu, "Hoca, ekranlar önünde 'Arda'yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.' dedikten sonra ben tamamiyle transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim" dedi.

"BARCELONA DA OLSA..."



Barcelona'dan ayrılık sürecine de değinen Arda Turan, "Ben, Atletico Madrid'in 10 numarası olarak oraya gittim, önemli bir oyuncu olarak. Önemli de bir rol aldım ama sonrasında, Valverde gelince, beni önemsiz hissettirince, konu oraya gitti. Barcelona da olsa, dünyanın en önemli takımı da olsa, ben kendimi mutlu hissetmediğim yerde durmam. Para, pul benim için hiçbir zaman konu değildir. Messi, Suarez, Neymar'dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım. Ayrılık kararı, tamamen benim. Valverde dahil hiç kimse bana, 'Arda, buradan ayrıl.' demedi" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'DEN ÖZÜR DİLEMEKTEN GOCUNMAM"

Arda Turan sözlerini şöyle noktaladı:

"Fatih hocadan bir özür dileyeceksem veya elini öpeceksem, bundan gocunmam, hatta gurur duyarım. Fatih hoca bir şeye kırıldıysa, üzüldüyse, en doğru ortam, onun gönlünü alabilecek yer, orasıdır diye düşündüm. Evde de oturup konuşuyoruz ama orası, ilk buluşma için doğru yer diye hissettim ve çok etkilendim. Sporculukla ilgili bir hata yapmadım. Eğer hatayı da affedebilecek biri varsa, o da Fatih hocadır. 'Biz seni affettik, affediyoruz.' diyorlar. Kimseye bir şey yapmadım ki. Beni, Fatih hoca affeder.

Sahaya bir türlü kafam rahat çıkamıyorum. Kendi hatalarım, anlatamadığım, ispatlayamadığım haklılıklarım beni mahvetti. Her gece bunları düşündüm. Yaptıklarımı kabul ediyorum ama yapmadıklarımın yükü de bana biniyor. Özel hayatımda yaptığım hatalar, sahadaki kredimi bitirdi. Bu konuyu, oturup sabaha kadar tartışabiliriz. Çok basit bir şey var, futbol oynamak istiyorum ve Galatasaray'ı çok seviyorum. Burayı çok özledim. Buradaki yaşamı çok özledim. Konu çok basit. Barcelona'ya transfer oluş şeklimle ilgili çıkan spekülasyonlar, tamamen spor cahilliği. Bu konuyla alakalı fazla bir şey konuşmama gerek yok. Bunları söyleyebilenler için üzülürüm ben... En büyük hatam, Milli Takım sorunu. Ne olursa olsun, Fatih hocayla sorun yaşamamalıydım''

Son dakika... Emre Kılınç resmen Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay sözler! Albert Riera Fatih Terim'in yeni yardımcısı oldu