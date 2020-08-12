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Fatih Terim'in yeni yardımcısı oldu

Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni yardımcısı belli oldu. 2011-2014 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen , deneyimli hocanın ekibine katıldı. Geçen yıl teknik ekipte yer alan ise görevinden ayrılmıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 20:16 Son Güncelleme: 12.8.2020 20:17 ABONE OL
Albert Riera Fatih Terim'in yeni yardımcısı oldu

Galatasaray'da takıma futbolcu transferleri sürerken, teknik heyete de takviye geldi.

İspanyol antrenör Albert Riera artık futbol takımının teknik heyetinde yer alacak. 2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da futbol oynayan Riera, sarı-kırmızılılar ile 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Riera da antrenmanda yer aldı.

Alber Riera, futbolculuk döneminde Mallorca, Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Olympiakos, Watford, Udinese, Zavrc ve son olarak Koper takımında forma giydi.

38 yaşındaki İspanyol antrenör bir dönem Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında staj yapmıştı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Albert Riera, İspanyolca ile birlikte İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça da konuşabiliyor.

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Albert Riera Fatih Terim'in yeni yardımcısı oldu
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