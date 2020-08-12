Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş cevabı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Mert Hakan Yandaş hakkındaki açıklamalarına cevap verdi. Koç, "Mustafa Cengiz'in sözlerini biraz üzülerek biraz da gülerek izledim. Mert Hakan ile görüştüm, '10 Haziran'a kadar sözüm var' dedi. Mert Hakan'ın bize geliş şartları Galatasaray'ın önerdiğinden daha makul." ifadelerini kullandı.