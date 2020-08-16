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'ta 'ın yerine Welbeck atağı!

Son dakika haberleri... Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'in yolunu tutan yerine menajerler İngiliz golcü Welbeck'i önerdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.8.2020 19:43 Son Güncelleme: 16.8.2020 19:45 ABONE OL
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine Welbeck atağı!

Santrfor arayışlarına son sürat devam eden Beşiktaş'a flaş bir öneri geldi. Golcü listesinde birçok isim bulunan ve nokta atışı bir transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılara İngiliz golcü Danny Welbeck önerildi.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından takıma doğrudan katkı sağlayacak bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Menajerler, nokta atışı bir santrforla kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı takımın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Kara-Kartal'da son olarak gündeme gelen isim İngiliz golcü Danny Welbeck oldu. TRT Spor'un haberine göre, Watford forması giyen golcü futbolcu menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediği hiçbir oyuncuyu transfer etmeyeceklerinin altını çizmişti ve bu yüzden Balotelli'nin siyah-beyazlı takıma transferi gerçekleşmedi. Siyah-beyazlı yönetim, başarılı teknik adamın raporuna göre, Danny Welbeck hakkında yol haritasını çizecek.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ!
Danny Welbeck'in ismi Arsenal ile olan sözleşmesi sona erdiği dönem Galatasaray ile ciddi şekilde anılmıştı ancak 29 yaşındaki futbolcu tercihini Watford'dan yana yaptı. Watford'un küme düşmesinin ardından takım arayışlarına başlayan yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine Welbeck atağı!
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