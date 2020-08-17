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faturayı kesti! ...

karşılaşmasında 'e 8-2'lik tarihi skorla elenen 'da fatura, 'e kesildi.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 21:31 Son Güncelleme: 17.8.2020 21:37 ABONE OL
Barcelona faturayı kesti! Quique Setien...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Bayern Münih'e 8-2'lik tarihi skorla elenen Barcelona'da fatura, teknik direktör Quique Setien'e kesildi. Katalan ekibi resmi sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu ve deneyimli hocaya başarılar diledi. Öte yandan Barcelona, 15 Mart 2021'de yapılmak üzere erken seçim kararı aldı.

İşte Barcelona'nın Quique Setien paylaşımı


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"YENİ YAPILANMANIN İLK ADIMI"
Katalan ekibi bu ayrılığa dair resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Quique Setien, artık Barcelona takımının hocası değil. Bu ayrılık, yeni teknik direktör ile başlayacak olan daha geniş yapılanmanın ilk adımıdır" ifadeleri kullanıldı.

Katalan ekibinin yaptığı açıklamada Setien'in takımın başında çıktığı 25 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldığı belirtildi.

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Barcelona faturayı kesti! Quique Setien...
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