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Badou Ndiaye ile anlaştı

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız vermedi. Sarı-lacivertliler eski yıldızı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmaya çok yakın. 'in onay verdiği yıldız futbolcu için Cimbom, İngiliz kulübü ile anlaşırsa, Badou Ndaiye yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 01:32 Son Güncelleme: 6.9.2020 01:33 ABONE OL
Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaştı

Önümüzdeki sezon transfer hazırlıklarına son sürat devam eden ve orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Badou Ndiaye ile şartlarda anlaştı.

Hürriyet'in haberine göre; Transfere teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği ve İngiliz kulübü Stoke City ile yapılacak görüşmelerin ardından transfer nokta konulacak.

Fatih Terim devrede! Galatasaray'a İtalyan orta saha

Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında orta saha transferinde görüşmelerini hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı. Stoke City, Badou Ndiaye'yi yeniden kiralama kararı aldı. Galatasaray eski oyuncusuyla görüşmelere başladı. Yaklaşık 4 gündür transfer heyeti, Badou Ndiaye ile görüşüyor.

NDIAYE ŞARTLARI KABUL ETTİ

Ndiaye, Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. Ücretinde de ciddi anlamda indirim yaptı. Eğer Galatasaray, İngiliz kulübüyle anlaşırsa Ndiaye 1 yıllığına kiralanacak ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Fatih Terim de eski oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesine izin vermiş durumda. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Galatasaray, hem oyuncunun maaşını hem kiralama bedelini 2-2.5 milyon euro arası bir maliyete sıkıştırırsa Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.

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Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaştı
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