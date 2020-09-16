Son dakika: Beşiktaş'ta corona şoku! 12 kişi pozitif

Pandemi dolayısıyla kulüplerimiz düzenli olarak sporcularına corona virüsü testleri yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı camiadan yapılan son açıklama adeta şok etkisi yarattı. Beşiktaş, futbol akademisinde bulunan 7 futbolcu ve 5 teknik ekip çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüzden Açıklama

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.



Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK"

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