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'tan bombası!

Son dakika transfer haberleri | Forvet araryışlarını sürdüren Beşiktaş için 'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Cadena SER radyosunda yayınlanan isimli programda ’de kanat forvet oynayan 29 yaşındaki yıldızı ’i siyah-beyazlıların yakın takibe aldığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 09:32 Son Güncelleme: 17.9.2020 09:54 ABONE OL
Beşiktaş'tan Lucas Vazquez bombası!

Beşiktaş'ta transfer harekatı dört koldan devam ediyor. Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren siyahbeyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi. Bu müthiş iddia İspanya'dan geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın her fırsatta golcü bir forvet istediği açıklamasını yaptığı ortamda siyah-beyazlılar için Real Madrid'den Lucas Vazquez ismi ortaya atıldı. Cadena SER radyosunda yayınlanan El Larguero isimli programda 29 yaşındaki oyuncuya öncelikli olarak Katar Ligi'nden talip olduğu belirtildi. Ancak Türkiye'den Beşiktaş'ın da, kanat dışında forvet de oynayabilen yıldız oyuncuyla görüştüğü iddia edildi.

NAKİT GÜVENCESİ İSTİYOR

Kulübü Real Madrid ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Vazquez'in, Avrupa'dan ayrılmak istemediği, ancak Türkiye'de yaşanan ödeme sorunları yüzünden çekindiği belirtildi. Beşiktaş'ın ödeme planları konusunda güvence vermesi durumunda 29 yaşındaki oyuncunun Katar'a gitmek yerine Türkiye'yi tercih edeceği iddia edildi. Beşiktaşlı yöneticiler, konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmazken; teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha önce yaptığı "Kalinic, Ze Luis, Cisse ilgilendiğimiz isimler ama başka oyuncular da var" yorumundaki isimlerden birinin Lucas olduğu yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

109 GOLE KATKI

Lucas Vazquez profesyonel futbol kariyeri boyunca 337 resmi mücadeleye çıkarken 43 gol, 66 da asist üreterek toplamda 109 gole direkt etki etti. Bu periyotta 47 kez sarı kart görürken iki kezde kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Beşiktaş'tan Lucas Vazquez bombası!
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