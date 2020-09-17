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Transferde son dakika: 'a Vida müjdesi

Son dakika haberleri | Maddi açıdan zor günler geçiren Beşiktaş, takımın en çok kazanan ismi olan Vida'yı gözden çıkartmış durumda. Siyah-beyazlılara bu doğrultuda müjde 'den geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 23:04 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'a Vida müjdesi

Beşiktaş'ın yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulan maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği Domagoj Vida'ya West Ham United talip oldu. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki savunma oyuncusu için kollarını sıvadığı ve kısa süre içinde Hırvat oyuncu için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

HEDEF 5 MİLYON EURO

Beşiktaş, West Ham'ın istediği Vida için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim Vida'dan gelecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücretinden kurtularak önemli bir tasarruf hedefliyor. (Takvim)

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Transferde son dakika: Beşiktaş'a Vida müjdesi
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