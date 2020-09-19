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'de sessiz maç! Denizlispor 0-0 | MAÇ SONUCU

’in 2. Haftasında , deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Mücadelede, gol sesi çıkmadı ve 2 takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı. Denizlispor’da 68. Dakikada kırmızı kart gören Sacko takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor’da ise yeni transferler Afobe ve Baker ilk 11’de sahaya çıktı. Bu sonucun ardından iki takım da Süper Lig’de ilk puanını aldı.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 14:49 Son Güncelleme: 19.9.2020 19:59 ABONE OL
Denizli'de sessiz maç! Denizlispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Denizlispor ve Trabzonspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadeleden gol sesi çıkmadı.

DENİZLİ 10 KİŞİ OYNADI
Öte yandan Denizlispor'da Hadi Sacko, 67 ve 68. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Trabzonspor maç fazlasıyla 12. sırada kendine yer buldu. Denizlispor ise 15. sırada kaldı.

Denizlispor, gelecek hafta Antalyaspor'un konuğu olacak. Trabzonspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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Denizli'de sessiz maç! Denizlispor 0-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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