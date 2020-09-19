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Teknik Direktörü Eddie Newton'dan hakem isyanı!

'in 2. haftasında , Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı ve ligdeki ilk puanını aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, maç sonrasında hakemleri hedef aldı. İşte Newton'un sözleri...

İHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 19:58 ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'dan hakem isyanı!

Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor arasında golsüz eşitlikle sonlanan maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Eddie Newton, 2 penaltının verilmediğini ve 1 golün ise sayılmadığını iddia etti.

Yukatel Denizlispor ile berabere kalan Trabzonspor'da İngiliz teknik adam maç sonu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk 20 dakikada takımın yeni formasyona adapte olmaya çalıştığını söyleyen Eddie Newton, 20 dakikanın ardından oyunu domine ettiklerini ve takımdan memnun olduğu söyledi. Trabzonspor'un 2 penaltısı ve 1 golünün verilmediğini söyleyen Newton, "Bence lehimize dönmesi gereken 2 penaltı vardı ayrıca gol olan ama verilmeyen bir golümüz vardı. Takımın formasyona iyi adapte olduğunu söylemeliyim. Arkadaşlar onlardan istenileni tam olarak uygulamaya çalıştılar. Bunu sahada görmek beni gayet memnun etti ancak hakemlerin kararlarına maalesef müdahale etme şansımız yok" dedi.

"YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSLARINDAN MEMNUNUM"
Takıma yeni transferlerinden olan Afobe ve Baker'i Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de oynatan Newton, "Arkadaşlarımız aramıza henüz çok yeni katıldılar. Onların aramıza katılmasından itibaren çok süre geçmedi. Yeni bir formasyonla oynuyorlar, yeni bir ülkedeler, yeni bir futbol tarzına adapte olmak zorundalar. Bütün bunları düşündüğünüzde performanslarından memnun olduğumu söyleyebilirim. Hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiler" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'dan hakem isyanı!
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