Galatasaray'a derbi öncesi sakatlık açıklaması! Marcelo Saracchi...

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, sakatlık şokuyla sarsıldı.
Sarı-kırmızılıların sol beki Marcelo Saracchi, 57. dakikada sakatlık geçirdi. Yapılan müdahaleye rağmen oyuna devam edemeyen Uruguaylı oyuncu kenara gelerek yerini Martin Linnes'e bıraktı.
1 hafta içinde önce Hajduk Split, sonra da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin son durumu, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.
GALATASARAY'DAN SARACCHI AÇIKLAMASI
Galatasaray, Başakşehir maçı sonrası Uruguaylı sol bek Saracchi'nin sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
Sağ adductor (kasık) adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi'nin sağlık durumu hakkındaki açıklama, Salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacaktır.