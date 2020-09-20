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'a derbi öncesi sakatlık açıklaması! ...

Son dakika haberleri... 'in 2. haftasında son şampiyon ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takımın sol beki , Galatasaray'ın önümüzdeki hafta oynayacağı derbisi öncesi 59. dakikada sakatlanarak yerini Linnes'e bıraktı.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 21:14 Son Güncelleme: 20.9.2020 21:37 ABONE OL
Galatasaray'a derbi öncesi sakatlık açıklaması! Marcelo Saracchi...

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, sakatlık şokuyla sarsıldı.

Sarı-kırmızılıların sol beki Marcelo Saracchi, 57. dakikada sakatlık geçirdi. Yapılan müdahaleye rağmen oyuna devam edemeyen Uruguaylı oyuncu kenara gelerek yerini Martin Linnes'e bıraktı.

1 hafta içinde önce Hajduk Split, sonra da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Marcelo Saracchi'nin son durumu, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Saracchi oyuna devam edemedi

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GALATASARAY'DAN SARACCHI AÇIKLAMASI
Galatasaray, Başakşehir maçı sonrası Uruguaylı sol bek Saracchi'nin sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
Sağ adductor (kasık) adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi'nin sağlık durumu hakkındaki açıklama, Salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacaktır.

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Galatasaray'a derbi öncesi sakatlık açıklaması! Marcelo Saracchi...
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