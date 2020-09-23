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Son dakika: 'nin yeni transferi Samatta 'da!

Son dakika haberleri | Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna kattı. Ada ekiplerinden forması giyen Tanzanyalı golcü, kendisini sarı-lacivertlilere bağlayacak sözleşmeye imza atmak üzere 'a geldi.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 23:02 Son Güncelleme: 23.9.2020 23:12 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna kattı. Ada ekiplerinden Aston Villa forması giyen Tanzanyalı golcü, kendisini sarı-lacivertlilere bağlayacak sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

EMOJİ İLE DUYURULDU!

Fenerbahçe Kulübü, akşam saatlerinde paylaştığı uçak emojisine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler, Samatta'nın İstanbul'a gelmesi üzerine inen uçak ve imza paylaşımı yaptı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
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