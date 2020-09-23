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Son dakika: 'nin yeni golcüsü !

Son dakika haberleri | 'in 2. haftasında Hatayspor ile golsüz beraber kalan Fenerbahçe, golcü arayışlarına hız vermişti. Transfer çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Sarı-lacivertliler, forması giyen ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 18:16 Son Güncelleme: 23.9.2020 18:39 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Samatta!

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile golsüz beraber kalan Fenerbahçe, golcü arayışlarına hız vermişti. Transfer çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.



FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından transferi müjdeleyen bir video paylaştı. Resmi açıklamanın 19.07'de yapılması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Samatta!

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Samatta!
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