Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Samatta!

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile golsüz beraber kalan Fenerbahçe, golcü arayışlarına hız vermişti. Transfer çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ!
Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından transferi müjdeleyen bir video paylaştı. Resmi açıklamanın 19.07'de yapılması bekleniyor.
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