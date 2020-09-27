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- rekabetinde dikkat çeken istatistik

Son dakika derbi haberleri... 'in 3. haftasında ile karşı karşıya geldi. Merakla beklenen zorlu mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Ezeli rakipler arasındaki son yıllarda oynanan müsabakalarda da benzer sonuçlar alındı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 7 maçın 6'sı berabere bitti.

İHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 22:04 Son Güncelleme: 27.9.2020 22:14 ABONE OL
Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı.

Ezeli rakiplerin zorlu mücadelesi 0-0 sonuçlandı. Bu beraberliğin ardından Galatasaray 7, Fenerbahçe ise 5 puana yükseldi. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde son yıllarda iki takım da kazanma başarısı gösteremiyor.

İki dev takımın son 7 maçının 6'sı berabere sonuçlandı. Söz konusu beraberliklerin 4'ünde ise gol sesi çıkmadı.

Son 7 maça bakıldığında tek galibiyeti Galatasaray elde ett. Cimbom, geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de 3-1'lik sonuçla sahadan galip ayrılırken, uzun yıllar süren kazanamama serisini de noktalamıştı.

Öte yandan berabere sonuçlanan 6 maçın 4'ünde gol sesi çıkmaması da dikkat çeken bir başka detay oldu.

Diğer 3 müsabakasa ise Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken istatistik
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