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Transferde son dakika: 'nin menajerini 'a çağırdı!

Son dakika haberleri: 5 Ekim'de sona erecek olan transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, takımı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Frey'i kiralık olarak takımdan gönderen Fenerbahçe, İsviçreli golcünün yerini geçtiğimiz sezon formasıyla harikalar yaratan ile dolduracak. Kanarya, bu doğrultuda yıldız ismin menajerini 'a çağırdı.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 11:12 Son Güncelleme: 30.9.2020 11:12 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe Papiss Cisse'nin menajerini İstanbul'a çağırdı!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'yi gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulübün, Senegalli golcünün menajerini transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a davet ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon kadroda forvet hattında yer alan Frey, Allahyar, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muriqi ile yollarını ayıran Kanarya, bu bölgeyi tamamen yeniledi. Sarı-lacivertliler Samatta, Valencia ve Thiam'ı kadrosuna katarken, iki golcü daha almanın hesaplarını yapıyor.

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Transferde son dakika: Fenerbahçe Papiss Cisse'nin menajerini İstanbul'a çağırdı!
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