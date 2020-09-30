Transferde son dakika: Fenerbahçe Papiss Cisse'nin menajerini İstanbul'a çağırdı!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'yi gündemine aldı. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulübün, Senegalli golcünün menajerini transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a davet ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon kadroda forvet hattında yer alan Frey, Allahyar, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muriqi ile yollarını ayıran Kanarya, bu bölgeyi tamamen yeniledi. Sarı-lacivertliler Samatta, Valencia ve Thiam'ı kadrosuna katarken, iki golcü daha almanın hesaplarını yapıyor.

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