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'dan sistem değişikliği!

Son dakika haberleri... 'in 5. haftasını geçerek maç yapmadan kapatacak olan Beşiktaş'ta ligin 6. haftasındaki Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor. Bu maç öncesi taktik sistemde değişikliğe gidiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 13:36 Son Güncelleme: 18.10.2020 13:56 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan sistem değişikliği!

Süper Lig'de geçen haftayı 1-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar, 5. maçları BAY geçmesinin ardından 26 Ekim'de sahalara geri dönüş yapacak. Milli maç arasına ek olarak BAY haftasının da eklenmesiyle eline geçen yaklaşık 3 haftalık süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarda bulunan teknik ekip, Denizlispor'la oynayacakları mücadelenin kadrosunu belirlemeye çalışıyor.

Bernard Mensah'ın Gana Milli Takımı'ndan dönüşte yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tecrübeli oyuncudan Denizlispor karşısında yararlanamayacak olan teknik ekip, Adem Ljajic de formsuz olduğu için bu konuda düğmeye bastı.

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OYUN SİSTEMİ DEĞİŞİYOR!

Antrenman maçlarında 4-2-3-1 oyun sisteminde değişikliğe gidip 4-4-2'yi deneyen teknik direktör Sergen Yalçın, ileri bölgede Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'i deniyor. İki futbolcunun yakaladığı uyumdan memnun olan Sergen Yalçın'ın, takıma son katılan isim Rachid Ghezzal'in de yeni haftada takımla çalışmalara başlamasının ardından, Cezayirli futbolcuya da forvet arkasında şans vereceği bildirildi.

Teknik ekibin, en çok memnun kaldığı sistemi, Denizlispor karşısında uygulayacağı bildirildi.

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Sergen Yalçın'dan sistem değişikliği!
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