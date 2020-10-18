Erman Toroğlu açıkladı! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşacak mı?

Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Abdullah Avcı ile yaşanan süreci yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş paranın bir kısmını vererek Abdullah Avcı ile anlaşacak." ifadelerini kullandı.