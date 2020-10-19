Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

'in 5. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında Alanyaspor, Babacar'un şutunda Saracchi'nin müdahelesi sonrası penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 21:10 Son Güncelleme: 19.10.2020 21:13 ABONE OL
Alanyaspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

Galatasaray ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maçta tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 38. dakikasında Alanyaspor hücumunda Babacar'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut Saracchi'ye çarpıp kornere gitti. Ceza alanında Marcelo Saracchi'ye çarpan top sonrasında deplasman ekibi penaltı itirazında bulundu ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi.

VAR odasında yapılan incelemenin ardından da karar değişmedi ve oyun devam etti.




Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

Fatih Terim'den Feghouli ve Belhanda'ya kesik!

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay!
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim 2020 Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: Türk profesörden önemli açıklama! Corona virüsü mumla aratabilir... DİKKAT!
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!
SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre fırlatarak öldürdü Kan donduran görüntüler
Son dakika: Kadir Şeker davasında yeni gelişme! 12.5 yıl hapis cezası almıştı...
SON DAKİKA HABER: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları ile ilgili müjde! 4 milyonun 500 milyar borcu yapılanacak!
SON DAKİKA: 5,6,7 ve 9,10,11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
SON DAKİKA HABER: Platonik aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Silah zoruyla taciz ve tehdit...
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor penaltı bekledi! İşte o pozisyon...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA