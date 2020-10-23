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'tan 'e sert sözler!

2014-2015 yıllarında 'da başkanlık yapan , mevcut yönetimi sert dille eleştirdi. Yarsuvar, ve yönetimi için "Galatasray'ı batırdılar" ifadesini kullandı. İşte Yarsuvat'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 21:40 ABONE OL
Duygun Yarsuvat'tan Mustafa Cengiz'e sert sözler!

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, sarı-kırmızılı kulübün son durumunu değerlendirirken, olası bir başkanlık seçimi hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN İLE FATİH TERİM ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR VAR"
Radyospor'a konuşan Yarsuvat, "Galatasaray'da başkan ile Fatih Terim ve futbolcular arasında anlaşmazlıklar var. Bir yönetici, başkan kendi teknik direktörü ve futbolcusu hakkında kamuoyu önünde görüş bildirmez. Galatasaray tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Bir yönetici aklına her geleni söyleyemez. 9 defa düşünmesi gerekir. Bu bizim yöneticiler, yönetici olmadıkları için böyle davranıyorlar. Bu yönetimin yasal bir geçerliliği de yok. İbra edilmediler, genel kurula gitmediler. Devamlı kaçtılar. Bu bakımdan da bunların söylediklerini kaale almıyorum; çünkü yasal değiller. Meşru bir zemine oturmuyorlar" dedi.

"GALATASARAY'I BATIRDILAR!"
Eski başkan Yarsuvat, "Genel Kurul yapmamak için ayak sürüyorlar. Korkunun ecele faydası yok. İki yıldır ötelemeye çalışıyorlar. Galatasaray'ı bağlayan sözleşmeler imza atıyorlar. Bankalar Birliği anlaşması ve transferler için yapılan kontratlar. Bankalar Birligi anlaşması Galatasaray genel kurulundan onay almadan yapılamaz; çünkü kulübü bağlıyor. Tüzüğümüzde hüküm vardır. Galatasaray'ı bağlayan her konuda, yönetim genel kuruldan izin almalı. Bu anlaşmanın içinde ne olduğunu bilmiyorum. Böyle devam ederlerse kulübü batırırlar. Zaten batırdılar. Muhasebe oyunları yaparak kulübü kâr ettirdiklerini iddia ediyorlar. Galatasaraylıları kandırmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

"ALBAYRAK'IN BAŞKANLIK TUTKUSU VAR"
Yarsuvat, "Abdurrahim Albayrak'ın bir tutkusu var. 'Mustafa Cengiz başkan olduktan sonra ben hayde haydeye olurum' diyor. Başkan adayı olacak. Ama ben kendisine pek şans vermiyorum. Yönetici olarak iyi; ama başkanlık görevini götüremez. Aynı manzarayla karşı karşıya geliriz. O yüzden başkanlık fikrini doğru bulmuyorum" diye konuştu.

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Duygun Yarsuvat'tan Mustafa Cengiz'e sert sözler!
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