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Ruhr derbisinde kazanan Dortmund! 3-0 04

'nin altıncı haftası Ruhr derbisine ev sahipliği yaptı. 'un ezeli rakibi 04'ü ağırladığı karşılaşma, 3-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle noktalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 22:00 ABONE OL
Ruhr derbisinde kazanan Dortmund! Borussia Dortmund 3-0 Schalke 04

Bundesliga'nın 6'ncı haftasında Borussia Dortmund sahasında Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti. Bundesliga'nın 6'ncı haftasında Borussia Dortmund, sahasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun forması giydiği Schalke 04'ü konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip; 55'inci dakikada Akanji, 61'inci dakikada Haaland ve 78 Hummels'in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Ahmed Kutucu, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 56'ncı dakikada Paciencia'nın yerine oyuna dahil oldu. Ozan Kabak ise cezası sebebiyle karşılaşmada görev almadı. Öte yandan ev sahibi ekipte koronavirüs testi pozitif çıkan Türk asıllı futbolcu Emre Can, mücadelede görev yapamadı.

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Ruhr derbisinde kazanan Dortmund! Borussia Dortmund 3-0 Schalke 04
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