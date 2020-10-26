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'de Luiz alarmı!

'nin 'a karşı aldığı galibiyette büyük pay sahibi olan Luiz , bir de görmüştü. Brezilyalı yıldızın sarı kart sınırına ulaşması teknik heyeti alarma geçirdi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 13:19 Son Güncelleme: 26.10.2020 13:29 ABONE OL
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo alarmı!

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Brezilyalı yıldız, yaz transfer döneminde birçok transfer yapan ve baştan aşağı yenilenen sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır ile birlikte takımın değişmeyen oyuncusu oldu.

Orta sahanın en kilit isimlerinin başında gelen Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşılaştığı maçın ilk devresinde zorlu anlar yaşadı.

Sarı lacivertli ekibin defansının da açıklarını kapatmaya çalışan Brezilyalı futbolcu, ilk 45 dakikanın son anlarında Trabzon'un hızlı atağında Abdülkadir Ömür'ü ceza sahasına girmeden faul yaparak durdurdu.

KART SINIRINA GELDİ!
Tehlikeli bir atağı engelleyen Gustavo, maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyarken, sarı kart görerek sınıra geldi. Sambacı, haftaya Antalya deplasmanında kart görürse, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo alarmı!
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