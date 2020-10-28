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'da 'den 'e barışma hediyesi! ...

Son dakika haberleri... Galatasaray yönetimi ile teknik direktör arasındaki buzlar, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantı ile eridi. Öte yandan Cimbom'un eski yıldızı da "Beni geri alın" diye haber gönderdi. Bu gelişme üzerine harekete geçen sarı kırmızılı takımın başkanı , Fatih Terim'e transferde barışma hediyesi vermek için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:35 Son Güncelleme: 28.10.2020 09:46 ABONE OL
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e barışma hediyesi! Transfer...

Yaklaşık 1.5 sezon kiralık olarak formasını giyen ve büyük iz bırakan birkez daha gündeminde...

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e barışma hediyesi! Transfer...

Sezon başında büyük uğraşlara rağmen Monaco'nun bırakmadığı Nijeryalı yıldız, Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e barışma hediyesi! Transfer...

FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Son dönemde forma şansı bulamayan ve takımda mutsuz olan Onyekuru'nun menajeri aracılığıyla 'la temas kurduğu ve "Beni alın" mesajını gönderdiği belirtiliyor.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e barışma hediyesi! Transfer...

BU KEZ STRATEJİ FARKLI OLACAK
Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar birkez daha genç futbolcu için harekete geçme kararı aldı. Ancak yönetim transferde bu kez farklı bir strateji uygulamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e barışma hediyesi! Transfer...

FFP KISKACINDAN KURTULUYOR
Gelecek sezon 'sattığın kadar al' kıskacından kurtulacak olan 'ın devre arası Monaco'ya zorunlu satın alla opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e barışma hediyesi! Transfer...

TERİM'İN BÜYÜK GÖZDESİ
Geçtiğimiz 2 sezonda kiralık olarak formasını giyen , 'in en çok beğendiği isimlerin başında geliyor.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e barışma hediyesi! Transfer...

FORMAYI UNUTTU
Fotomaç'ın haberine göre sezonun ilk bölümünde 11'de şans bulan 3 haftadır kadroya giremiyor.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e barışma hediyesi! Transfer...
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