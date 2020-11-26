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o transferden vazgeçti!

haberleri | Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , 'de oynanan maçının ardından flaş bir karar aldı. Terim, transferde taktik değiştirdi.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 08:12 Son Güncelleme: 26.11.2020 08:15 ABONE OL
Fatih Terim o transferden vazgeçti!

Kayserispor maçından sonra yönetimle görüşen Fatih Terim devre arasında mutlaka forvet takviyesi istedi. Sık sakatlanmayan, yaşı genç, penaltı dışında da gol atabilecek bir forvet istediğini söyledi.

Regista ve hızlı sol açık transferlerinin kenara alınarak acilen golcü sorununun çözülmesini talep etti. Geç kalınmaması için listede yer alan isimlerle bir an önce temaslara başlanması gerektiğini kaydetti. (Fotomaç)

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Fatih Terim o transferden vazgeçti!
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