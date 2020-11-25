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'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti

'in 9. haftasında ile berabere kalan 'da flaş bir karar alındı. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın sakatlığı nedneiyle sezon başında edilen ile yollarını ayırıyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 12:08 Son Güncelleme: 25.11.2020 12:16 ABONE OL
Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti

Geçen sezon Galatasaray'ın as kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleyi Okan Kocuk devralmıştı. Ancak Okan'ın performansı teknik heyeti mutlu etmedi. Bu gelişmenin ardından yeni sezon için Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk, sarı kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.



Bu sezon beşinci defa ceza sahası dışından gol yiyen tecrübeli file Fatih'in, Okan'ın yeni testinin sorunsuz çıkması halinde tekrar kulübeye çekilmesi bekleniyor. Ara transferde veya sezon sonunda da Fatih Öztürk'le yolların ayrılacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol yiyen Fatih Öztürk, teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı. (Fanatik)

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti
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