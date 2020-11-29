Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 4-3 galip ayrılarak, 15 yıl sonra Kadıköy'de sarı-lacivertlileri yendi.

ABOUBAKAR 2 GOLLE YILDIZLAŞTI...

Mücadeleye deplasman ekibi adeta golle başladı. Siyah-beyazlılar, 4. dakikada Aboubakar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş, 20. dakikada Aboubakar'ın kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

2 golün şokunu atlatan sarı-lacivertliler, 34. dakikada Cisse ile farkı 1'e indirdi.

Aboubakar'ın damga vurduğu ilk 45 dakikayı Beşiktaş 2-1 önde kapattı.

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15 YIL SONRA KADIKÖY'DE GALİBİYET...



İkinci yarının hemen başında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakibine faul yapan Larin, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Siyah-beyazlılar 10 kişi kalmasına rağmen golü bulan taraf oldu. 53. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Necip, skoru 3-1'e getirdi.

Maçı bırakmayan Fenerbahçe, 68. dakikada Ozan Tufan'la farkı yeniden 1'e indirdi. 88'de N'Skala ile Beşiktaş 4-2 öne geçerken, 90+7'de Ozan Tufan'ın penaltı golüyle maçın skoru ilan edildi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 16 puana çıkarken, Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.

Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de en son 17 Nisan 2005 tarihinde 4-3'lük skorla kazanmıştı.

Cyle Larin derbide kızardı!

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

2. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Pelkas'ın vuruşu savunmada Roiser'den döndü. Dönen topta Pelkas'ın şutu üstten auta gitti.

4. dakikada ceza sahası dışında Larin'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar'ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2

34. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Tisserand'ın penaltı noktası üzerindeki vuruşunda arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamlayarak farkı 1'e indiren golü attı. 1-2

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

53. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde oluşan karambolde topla sağ kanatta buluşan De Souza, meşin yuvarlağı arka direkteki Necip Uysal'a bıraktı. Bu oyuncunun Gökhan Gönül'ün üzerinden kafa vuruşunda top fileleri gitti: 1-3

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında altıpasta topla buluşan Ademi'nin indirmek istediği top Atiba'ya çarparak üst direkten döndü. Topu önünde bulan Ozan Tufan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 2-3

81. dakikada Caner Erkin'in yerden pasında ceza alanı önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

83. dakikada Caner'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha üstten auta çıktı.

87. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Gustavo'dan iyi sıyrılan N'Koudu, sağ kanattan bir süre ilerledikten sonra arka direkte müsait durumdaki N'Sakala'yı gördü. Bu oyuncu sert bir vuruşla topu fileleri attı: 2-4

90+5. dakikada Thiam'ın şutunda Welinton'un müdahalesinde sarı-lacivertli oyuncu yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Video Yardımcı Hakem kararıyla penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada Ozan Tufan penaltı atışında meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 3-4

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-3 kazandı.