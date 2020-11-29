Sergen Yalçın: Oyuncularım çok ciddi bir sınavı geçti

Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne oldu.

Kadıköy'deki 7 gollü müthiş mücadeleden Beşiktaş 4-3 galio ayrıldı. Ezeli rakibini 15 yıl sonra deplasmanda aynı skorla geçen siyah-beyazlı takımda, deneyimli teknik adam Erol Bulut, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Oyuncularım bugün çok ciddi bir karakter sınavı verdi ve sınavı geçti. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, oyuncularımız da çok mutlulular. Zor bir 90 dakika oldu çünkü 50'de 10 kişi kaldık. Fenerbahçe de fizik gücü iyi olan oyunculara sahip bir takım.

Hakem mevzusuna girmek istemiyorum. Hakem arkadaşlar bize mecburen maçı yaşatmak zorunda kaldılar. Erol'a da sorsanız, o da hakemlerden şikayetçi olacaktır. Olacak şeyler değil yani bu olanlar. 1 tane pozisyon söyleyeceğim: 44. dakikada 2'ye 1 gidiyoruz, pozisyonu kesti faul verdi. Böyle bir şey olur mu ya?"

Erol Bulut: Üst seviye için bu oyun yetersiz

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)