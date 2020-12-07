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Frank de Boer: ile seyircisiz oynamak isterim!

2022 'nde ile aynı gruba düşen Hollanda'da, teknik direktör Frank de Boer açıklamalarda bulundu. Türkiye ile seyircisiz oynamak istediğini belirten de Boer, "Her grupta 1. torbada yer alan takımlar favori bence ama yine de Türkiye ve Norveç'i görmezden gelemeyiz." dedi.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 23:18 ABONE OL
Frank de Boer: Türkiye ile seyircisiz oynamak isterim!

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız ile eşleşmeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan De Boer, "Ölüm grubunda değiliz ama bence bu kurada ölüm grubu da yok. Her grupta 1. torbada yer alan takımlar favori bence ama yine de Türkiye ve Norveç'i görmezden gelemeyiz. Türkiye iyi yeteneklere sahip olan bir futbol ülkesi. Norveç'te Haaland ve Odegaard gibi oyuncular var. Karadağ ve Letonya iyi organizasyonlara sahip. Cebelitarık karşısında da averajımızı düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"İLK MAÇI TÜRKİYE İLE OYNAYALIM"

Türkiye'deki maçı seyircisiz oynamak istediğini söyleyen Hollandalı hoca, "İlk maçımızı Türkiye ile deplasmanda oynamak isterim. İlk maçımızı onlarla oynarsak, maç büyük ihtimalle seyircisiz olur, bu da işimize gelir. Mart ayında Norveç ile de oynamak isterim." dedi.

Grupta eşleşmediği için mutlu olduğu takımlar sorulunca da De Boer, "İsviçre, İsveç ve Rusya gibi ülkelerle eşleşmediğimiz için mutluyum. Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelere uzun süreli yolculuklar da yapmayacak olmamız güzel." cevabını verdi.

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Frank de Boer: Türkiye ile seyircisiz oynamak isterim!
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