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Aslan'ın serisini Karagümrük bitirdi! Karagümrük 2-1

'in 13. haftasında , deplasmanda ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ndao ve 90+11'de Mevlüt kaydetti.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:30 Son Güncelleme: 18.12.2020 22:32 ABONE OL
Aslan'ın serisini Karagümrük bitirdi! Karagümrük 2-1 Galatasaray

üper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadele nefesleri kesti. Karşılaşmanın son anlarına 1-0 mağlup giren sarı-kırmızılılar 90+6. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadele bu sonuçla bitecek derken 100+1. dakikada Mevlüt Erdinç sahneye çıktı. Deneyimli santrfor attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Karagümrük'ün diğer golü golünü son haftaların formda ismi Ndao kaydetti. Öte yandan maç sonunda yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao da kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Karagümrük 20 puana yükselirken, Galatasaray ise 23 puanda kaldı.

FATİH TERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim mücadelenin 69. dakikasında maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na yaptığı itirazlar sonucu direkt olarak kırmızı kart gördü.

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Aslan'ın serisini Karagümrük bitirdi! Karagümrük 2-1 Galatasaray
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