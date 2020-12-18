üper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadele nefesleri kesti. Karşılaşmanın son anlarına 1-0 mağlup giren sarı-kırmızılılar 90+6. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadele bu sonuçla bitecek derken 100+1. dakikada Mevlüt Erdinç sahneye çıktı. Deneyimli santrfor attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Karagümrük'ün diğer golü golünü son haftaların formda ismi Ndao kaydetti. Öte yandan maç sonunda yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao da kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Karagümrük 20 puana yükselirken, Galatasaray ise 23 puanda kaldı.

FATİH TERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim mücadelenin 69. dakikasında maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na yaptığı itirazlar sonucu direkt olarak kırmızı kart gördü.

Galatasaray'a Fatih Terim şoku! Kırmızı çıktı

İşte Karagümrük - Galatasaray maçında VAR'a takılan gol!