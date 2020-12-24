Ankaragücü 0-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken 23. dakikada Beşiktaş'ın Cyle Larin ile bulduğu gol faul gerekçesiyle sayılmadı.

Ev sahibi Ankaragücü'nde ilk yarıda Emre Güral ve ikinci yarının başında Stelios Kitsiou sakatlıkları nedeniyle maça devam edemedi.

Konuk ekip Beşiktaş, 61'de Domagoj Vida'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmazken Siyah-beyazlılar maçı 1-0 kazanarak deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, 25 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü.

2 maç sonra kaybeden Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

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İLK YARIDAN DAKİKALAR

1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin, Vida'yı geçtikten sonra kale sahasının içinden çektiği şutta top, Welinton'a çarparak kornere gitti.

6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada savunmasına verdiği hatalı pasta araya giren Emre Güral, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Top, sol direğin yanından auta çıktı.

10. dakikada Emre Güral'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Lobjanidze, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Lobjanidze, topu ayağından açınca şut çekemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Pinto'nun pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Emre Güral'ın ceza sahasına girer giremez çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.

45+5. dakikada Kitsiou, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden sağ taraftan aldığı topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, dar açıya rağmen çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi.

Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısına 3 isminden yoksun çıktı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankara'ya getirilmedi. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı ekibin Ankara kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmemişti.

SOL BEKTE 5 MAÇ SONRA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı.

Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

Sergen Yalçın, sarı kart cezası biten Valentin Rosier'i de Necip Uysal'ın yerine tekrar sağ bekte sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda Larin de bir maç sonra ilk 11'de forma giydi.

ANKARAGÜCÜ'NDE 3 DEĞİŞİKLİK

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, son iki karşılaşmadaki 11'ini değiştirdi.

Atakaş Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarına aynı kadrolarla çıkan Dalcı, Beşiktaş karşısında Erdi Dikmen, Atila Turan ve Ender Aygören'i yedek oturttu.

Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine Idriz Voca, Daniel Lukasik ile Torgeir Borven ilk 11'de forma giydi.