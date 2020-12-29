Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ersun Yanal: Kariyerim boyunca unutmayacağım

: Kariyerim boyunca unutmayacağım

'in 15. haftasında , sahasında Hatayspor'a 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Antalyaspor , " içinde her türlü aksiyonun olabileceğini söylemiştim. Bugün bu aksiyonu kariyerim boyunca unutamayacağım şekilde hep beraber yaşadık" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 22:50 ABONE OL
Ersun Yanal: Kariyerim boyunca unutmayacağım

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kariyeri boyunca unutamayacağı bir yenilgi yaşadıklarını söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda dün oynanması planlanırken yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Aldıkları farklı yenilgiye dikkati çeken tecrübeli teknik adam, "Futbolun içinde her türlü aksiyonun olabileceğini söylemiştim. Bugün bu aksiyonu kariyerim boyunca unutamayacağım şekilde hep beraber yaşadık." ifadelerini kullandı.

Antalya'da çılgın maç, Hatayspor'dan tarihi galibiyet! Boupendza 4 golle damga vurdu

Maçın bütününde yüksek enerjiyle oynamaları gerektiğini aktaran Yanal, bugün erken yedikleri gollerle düşüş yaşadığını anlattı.

Yanal, takımdaki bu moral bozukluğunu ortadan kaldırmak için gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

ERDOĞAN: OYNADIĞIMIZ YEDİNCİ MAÇI DA GOL YEMEDEN BİTİRDİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fraport TAV Antalyaspor karşısında erken buldukları gollerle avantajlı duruma geçtiklerini dile getirdi.

Bugünkü durumun tam tersini, ligin 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 6-0 yenilerek yaşadıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öz güven anlamında o gün bir çöküş yaşamadık. Bu galibiyet bizi şımartmayacak, havaya sokmayacak. Biz kendimizi biliyoruz. 24 puanı nasıl aldığımızı biliyoruz. Sahada savaşarak elde ettiğimiz bugünkü skor kadar beni mutlu eden, 3-0, 4-0 öndeyken bile gol yememek için oyuncularımın yardımlaşması, çaba göstermesi. Oynadığımız yedinci maçı da gol yemeden bitirdik. Bu da beni çok mutlu ediyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Seren Serengil'in hastalığı ne? Ameliyat eden doktoru açıkladı!
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İçişleri Bakanlığı yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesini SON DAKİKA yayınladı
Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2021 AGİ ve Asgari Ücret zammı ne kadar oldu?
Emekli 2021 Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı...
Maltepe'de öldürülen akademisyen Aylin Sözer cinayetinden son dakika haberi: Aylin Sözer Çapan cinayetinde şoke eden detaylar!
Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketliliği! 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini alıyor! BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan flaş açıklama! MEB tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Son dakika haberler: 46 kiloya düşen Seren Serengil'in doktoru şok gerçeği açıkladı: Biz uygun bulmamıştık
3.faz E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı: 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
Pazar araştırmaları online ortama kaydı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ersun Yanal: Kariyerim boyunca unutmayacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA