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Son dakika haberler: Galatasaraylı 'nin son durumu hakkında açıklama!

Son dakika haberi | 'ın Norveçli futbolcusu , evinde yılbaşını kutlarken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi: 1.1.2021 06:50 Son Güncelleme: 1.1.2021 06:52 ABONE OL
Son dakika haberler: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında açıklama!

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havafişek düzeneği kurduğu esnada havafişeğin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması: Hayati tehlikesi bulunmuyor

Bahçelievler'de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtildi.

Mehmet Özcan: Omar'ın durumu ciddi

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye geldi.

GALATASARAY'DAN OMAR AÇIKLAMASI!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası sponsor hastanemiz Liv Hospital'a kaldırılan oyuncumuz Omar Elabdellaoui'nin ilk müdahalesi yapılmıştır.

Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberler: Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında açıklama!
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