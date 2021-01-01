Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:28
Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak 01.01.2021 | 02:24
02:51
Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması: Hayati tehlikesi bulunmuyor 01.01.2021 | 02:23
01:29
Mehmet Özcan: Omar'ın durumu ciddi 31.12.2020 | 23:52
01:09
00:32
00:33
06:52
03:33
Mecnun Otyakmaz: VAR iptal edilsin 29.12.2020 | 01:27
06:27
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İlk defa kurban gitmiyoruz 29.12.2020 | 01:25
03:39
03:14
Beşiktaş Kenan Karaman'ı istiyor! 27.12.2020 | 00:00
00:44
Erman Toroğlu: MHK hakem raporlarını görmüyor 27.12.2020 | 22:50
00:59
Dorukhan'ın istediği ücreti duyurdu! 27.12.2020 | 16:39
01:06
"Fenerbahçe Erol Bulut ile şampiyon olamaz" 27.12.2020 | 14:42
01:36
Arda eleştirilere yanıt verdi! 27.12.2020 | 10:18
00:59
Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı! 27.12.2020 | 09:36
01:23
Erman Toroğlu'ndan PFDK'nın Rafael kararına eleştiri! "Önü açılmıştır" 26.12.2020 | 23:42
10:49
03:45
Abdullah Avcı: 2. golden sonra kopukluklar başladı 26.12.2020 | 23:25
02:08
Levent Şahin: Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor 26.12.2020 | 23:23
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük. Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak. Bir gözleri yıkansın, netice o zaman ortaya çıkacak." dedi.