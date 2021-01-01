Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük. Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak. Bir gözleri yıkansın, netice o zaman ortaya çıkacak." dedi.