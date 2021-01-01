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Transfer haberi: 'nden 'in peşinde! Devre arası...

Son dakika haberleri... 'e yönetiminde başlayan Trabzonspor, kötü sonuçların ardından İngiliz hoca ile yollarını ayırdı ve teknik direktörlük koltuğuna 'yı getirdi. Bordo mavili takım Avcı ile birlikte Süper Lig'de çıkış yakaladı ancak 'nda 'a elenilmesi ve Süper Lig'in 15. haftasında yaşanan yenilgisi, takviye ihtiyacının olduğunu gösterdi.

Giriş Tarihi: 1.1.2021 16:21 ABONE OL
Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

Transfer haberi: Teknik direktör yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden 'un önceliği defansif orta saha. Bordo mavili takımda Avcı, derbisi sonrası "Trabzonspor'da rekabet ortamı olmalı" açıklamasıyla transfer istediğini belirtti. Orta saha için 'nden 'i kadrosuna katmak isteyen Fırtına'nın transfer gündemini Yunus Emre Sel aktardı.

Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

'da ara transferde öncelikli isim netleşti. Bordo-mavili takım, 'nin orta sahadaki başarılı ismi 'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Daha önce nabız yoklanan 22 yaşındaki oyuncu için istenilen 5 milyon euro'luk rakam yüksek bulunmuştu.

Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

Vazgeçilme noktasına gelinen bu transferde, teknik ekibin talebi doğrultusunda yeniden görüşmelere başlandı. Yönetim, istenilen bonservis rakamını daha makul seviyelere çekmeye çalışırken, 'ne takas önerisi de sundu.

Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

DIABATE VE BİLAL ÖNERİLDİ
Teklif edilen isimler arasında Başacıkoğlu ve yer alıyor. 'nin talep etmesi halinde yeni isimlerin de masaya getirilebileceği iletildi.

Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

Bu arada 'in de 'un ilgisi dolayısıyla oldukça mutlu olduğu, milli takımdan arkadaşlarıyla da bu bilgiyi paylaştığı belirlendi.

Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

'da orta sahada yaşanan sorunlar nedeniyle forma giyme ihtimali oldukça yüksek olan genç oyuncu için yönetimin tüm şartları zorlaması bekleniyor. 1.87 boyundaki orta saha ve ön libero olarak oynuyor. Bu sezon ligde 13 maçta forma giydi, 3 gol kaydetti. 11 kez 'nda görev yapan 22 yaşındaki yetenekli isim, ayyıldızlı forma ile de 1 gol attı.

Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?
22 yaşındaki genç futbolcu kariyerine altyapısında başladı ve 2017 yılında 1,5 seneliğine Hacettepe'ye kiralandı. Hacettepe'de 1,5 yıl forma giyen Özdemir, 38 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Daha sonra Gençlerbirliği'ne dönen ve üçüncü sezonunu geçiren , 59 maçta 5 gol kaydetti. Özdemir, alt yaş milli takımlarında da 13 kez forma giydi. Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 2 milyon Euro.

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Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...
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