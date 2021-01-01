Transfer haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un önceliği defansif orta saha. Bordo mavili takımda Avcı, Galatasaray derbisi sonrası "Trabzonspor'da rekabet ortamı olmalı" açıklamasıyla transfer istediğini belirtti. Orta saha için Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katmak isteyen Fırtına'nın transfer gündemini Yunus Emre Sel aktardı.
Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...
Trabzonspor'da ara transferde öncelikli isim netleşti. Bordo-mavili takım, Gençlerbirliği'nin orta sahadaki başarılı ismi Berat Özdemir'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Daha önce nabız yoklanan 22 yaşındaki oyuncu için istenilen 5 milyon euro'luk rakam yüksek bulunmuştu.
Vazgeçilme noktasına gelinen bu transferde, teknik ekibin talebi doğrultusunda yeniden görüşmelere başlandı. Yönetim, istenilen bonservis rakamını daha makul seviyelere çekmeye çalışırken, Gençlerbirliği'ne takas önerisi de sundu.
DIABATE VE BİLAL ÖNERİLDİ
Teklif edilen isimler arasında Bilal Başacıkoğlu ve Diabate yer alıyor. Gençlerbirliği'nin talep etmesi halinde yeni isimlerin de masaya getirilebileceği iletildi.
Bu arada Berat Özdemir'in de Trabzonspor'un ilgisi dolayısıyla oldukça mutlu olduğu, milli takımdan arkadaşlarıyla da bu bilgiyi paylaştığı belirlendi.
Trabzonspor'da orta sahada yaşanan sorunlar nedeniyle forma giyme ihtimali oldukça yüksek olan genç oyuncu için yönetimin tüm şartları zorlaması bekleniyor. 1.87 boyundaki Berat Özdemir orta saha ve ön libero olarak oynuyor. Bu sezon ligde 13 maçta forma giydi, 3 gol kaydetti. 11 kez U21 Milli Takımı'nda görev yapan 22 yaşındaki yetenekli isim, ayyıldızlı forma ile de 1 gol attı.
BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?
22 yaşındaki genç futbolcu kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı ve 2017 yılında 1,5 seneliğine Hacettepe'ye kiralandı. Hacettepe'de 1,5 yıl forma giyen Özdemir, 38 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Daha sonra Gençlerbirliği'ne dönen ve üçüncü sezonunu geçiren Berat Özdemir, 59 maçta 5 gol kaydetti. Özdemir, alt yaş milli takımlarında da 13 kez forma giydi. Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 2 milyon Euro.