Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

Trabzonspor'da orta sahada yaşanan sorunlar nedeniyle forma giyme ihtimali oldukça yüksek olan genç oyuncu için yönetimin tüm şartları zorlaması bekleniyor. 1.87 boyundaki Berat Özdemir orta saha ve ön libero olarak oynuyor. Bu sezon ligde 13 maçta forma giydi, 3 gol kaydetti. 11 kez U21 Milli Takımı'nda görev yapan 22 yaşındaki yetenekli isim, ayyıldızlı forma ile de 1 gol attı.