Transfer haberi: Trabzonspor Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde! Devre arası...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'e Eddie Newton yönetiminde başlayan Trabzonspor, kötü sonuçların ardından İngiliz hoca ile yollarını ayırdı ve teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirdi. Bordo mavili takım Avcı ile birlikte Süper Lig'de çıkış yakaladı ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a elenilmesi ve Süper Lig'in 15. haftasında yaşanan Galatasaray yenilgisi, takviye ihtiyacının olduğunu gösterdi.

Transfer haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un önceliği defansif orta saha. Bordo mavili takımda Avcı, Galatasaray derbisi sonrası "Trabzonspor'da rekabet ortamı olmalı" açıklamasıyla transfer istediğini belirtti. Orta saha için Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katmak isteyen Fırtına'nın transfer gündemini Yunus Emre Sel aktardı.

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?

22 yaşındaki genç futbolcu kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı ve 2017 yılında 1,5 seneliğine Hacettepe'ye kiralandı. Hacettepe'de 1,5 yıl forma giyen Özdemir, 38 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Daha sonra Gençlerbirliği'ne dönen ve üçüncü sezonunu geçiren Berat Özdemir, 59 maçta 5 gol kaydetti. Özdemir, alt yaş milli takımlarında da 13 kez forma giydi. Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 2 milyon Euro.