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'ndan yorumu! "'ın kazandığı ilk penaltı..."

'un kararları sosyal medyaya damga vurdu! , - maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonlarını yorumladı. Antalyaspor - Galatasaray maçı ile Kayserispor - Beşiktaş maçını karşılaştıran Toroğlu, iki maç arasında fark olmadığını ifade ederken çok tartışılan penaltı pozisyonlarını yorumladı. Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltının tartışılabileceğini belirten Erman Toroğlu, maçın son dakikalarında N'Skala'ya yapılan hareketin kesinlikle penaltı olduğunu belirtti. İşte Erman Toroğlu'nun Fırat Aydınus yorumu...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:30 ABONE OL
Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus yorumu! Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltı...

deplasmanda 'u yenerek uzun süre sonra liderliğe yükseldi. Özellikle dün akşam kaleci Ersin Destanoğlu, N'Sakala, N'koudu ve Josef sahanın yıldızlarındandı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş aradığı golü maçın son dakikalarında penaltıdan buldu. Maçın ilk yarısında da Mensah ile bir penaltı atışından yararlanamayan Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltı sosyal medyayı salladı. , 'un performansını değerlendirirken ilk penaltı pozisyonunun tartışılabileceğini ikinci pozisyonun ise net penaltı olduğunu belirtti.

Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus yorumu! Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltı...

"Bu hafta iki tane maç oynandı. Öyle iki karşılaşma ki araya karbon kağıdı koy, hiç farkı yok birbirinden. İki şampiyonluğa oynayan takım ile düşme hattında oynayan iki takımın 90 dakikası... Antalyaspor daha katı defans yaptı. , onlara göre biraz daha oyuna girdi...

Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus yorumu! Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltı...

Ama futbolu böyle oynarsanız kazanma şansınız azalıyor. Buradaki kilit olay, defans yapan takımın gol yemesi. Gol yiyene kadar inanılmaz direnç gösteriyorlar. da dün iyi dayandı. İlk penaltı tartışılabilir.

Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus yorumu! Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltı...

Zaten bunu da 'un genç kalecisi kurtardı. İkincisi ise tartışmasız penaltı. Kayserisporlu oyuncu, Beşiktaşlı futbolcunun bileğine basıyor. Hem de gereksiz yere... Siyah-beyazlı oyuncu topu ayağından çıkarmış, sen gelip ayağına basıyorsun. Zaten Kayserispor bu golden sonra ailece 'ın üstüne gidince kontradan golü yiyor.

Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus yorumu! Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltı...

Liderlik mücadelesi girince hem Galatasaray'da hem 'ta oyun gerginliği var. Bu futbolcuların rahat hareket etmelerini engelliyor. Ama bu gerginlik çok erken. 21 takımlı bir lig oynanıyor. 3-4 maç üst üste kazanan yukarı çıkıyor, kaybeden aşağı iniyor. Sanki yüksek binalardaki hızlı asansörler gibi...

Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus yorumu! Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltı...

İyi mücadele oldu, tamam. Peki kalite var mıydı? Hayır... İnşallah bundan sonra böyle maçlar seyretmeyiz. Ne önceki akşam oynanan Antalyaspor-Galatasaray ne de dün akşamki - maçları gibi. oyundan atılan Kayserisporlu futbolcuları anlamak mümkün değil.

Erman Toroğlu: Çok net penaltı değil

Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus yorumu! Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltı...

Rakibin değil ki. Sen düşmemeye oynayan bir takımsın, bu maç bitti. Bundan sonra oynanacak maçlara odaklan... Bunlar nasıl profesyonel anlamak mümkün değil."

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Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus yorumu! "Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltı..."
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