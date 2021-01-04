Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus yorumu! "Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltı..."

"Bu hafta iki tane maç oynandı. Öyle iki karşılaşma ki araya karbon kağıdı koy, hiç farkı yok birbirinden. İki şampiyonluğa oynayan takım ile düşme hattında oynayan iki takımın 90 dakikası... Antalyaspor daha katı defans yaptı. Kayserispor, onlara göre biraz daha oyuna girdi...