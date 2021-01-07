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Son dakika: 'a golcü! 'i istedi

Son dakika: 'de yönetiminde yakaladığı çıkışla zirveyi zorlayan 'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. 'nden 'i alarak ilk imzayı attıran bordo-mavililer, şimdi de gol bölgesi için harekete geçti. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un 'un forveti ile ilgilendiği belirtildi. 29 yaşındaki oyuncunun şartları araştırılıyor.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 9.1.2021 11:55 Son Güncelleme: 9.1.2021 11:58 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'a Alman golcü! Abdullah Avcı Daniel Ginczek'i istedi

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetimden iki hücum oyuncusu istediği ortaya çıktı. İlk transferini Gençlerbirliği'nden ön libero Berat Özdemir'i kadrosuna katarak gerçekleştiren bordo-mavililerde, Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrası, "Süreç neyi gösterir bilemiyorum ama temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu var. Hocanın belirlemiş olduğu isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Fazla da uzun süreceğini düşünmüyorum" şeklinde konuşmuştu.

AVCI RAPORU VERDİ! DANİEL GINCZEK...

Avcı'nın raporu üzerine çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hedefteki isimlerden birinin de Wolsburg'un 29 yaşındaki forveti Daniel Ginczek olduğu öne sürüldü.

Alman ekibinde bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve kulübünden ayrılmak isteyen deneyimli oyuncunun şartlarının araştırıldığı belirtildi.

2022 yılına kadar Wolfsburg ile sözleşmesi bulunan futbolcu bu sezon Bundesliga'da 6 maçta görev aldı. Wolfsburg, Ginczek'i 2018'de Stuttgart'tan 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

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Son dakika: Trabzonspor'a Alman golcü! Abdullah Avcı Daniel Ginczek'i istedi
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