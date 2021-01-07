Son dakika: Trabzonspor'a Alman golcü! Abdullah Avcı Daniel Ginczek'i istedi

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetimden iki hücum oyuncusu istediği ortaya çıktı. İlk transferini Gençlerbirliği'nden ön libero Berat Özdemir'i kadrosuna katarak gerçekleştiren bordo-mavililerde, Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrası, "Süreç neyi gösterir bilemiyorum ama temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu var. Hocanın belirlemiş olduğu isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Fazla da uzun süreceğini düşünmüyorum" şeklinde konuşmuştu.