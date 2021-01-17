Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

SON DAKİKA: DERBİ ÖNCESİ STADYUMDA SON DURUM NE?

iki gündür İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı, bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park'ta da devam ediyor.

Beşiktaş – Galatasaray maçı sırasında hava sıcaklığının 1 derece olması bekleniyor. Son dakika bilgisine göre maç saatinde kar da yağacak…