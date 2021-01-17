Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

: Kritik derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Tüm Türkiye’nin gözü Dolmabahçe’de oynanacak maçına çevrilmiş durumda! İki takımdan bilgileri, muhtemel ilk 11’ler ve kritik gelişmeleri özel olarak derledik. yönetimindeki Beşiktaş, 2021’in ilk derbisinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Siyah beyazlılarda tek hedef galibiyet. Galatasaray’da ise , planlarını galibiyet üzerine kurdu. Sarı kırmızılılar bu akşam kazanıp Dolmabahçe’den lider çıkmak istiyor. İşte son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 17.1.2021 12:24 Son Güncelleme: 17.1.2021 12:31 ABONE OL
Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Geçtiğimiz hafta Hatay deplasmanında 2 puan bırakan , evine Gençlerbirliği'ni 6-0 yenen 'ı ağırlıyor. Hava şartlarının oldukça ağır olacağı karşılaşma öncesinde İstanbul'da kar yağışı devam ediyor. bilgisine göre 'ın cezalı Welinton'un yerine İspanyol stoper Montero'ya forma şansı verecek. Galatasaray'da ise 'in sağ bekte tecrübesinden dolayı Martın Linnes'i oynatması bekleniyor. İşte kritik derbinin ilk 11'leri…

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

SON DAKİKA: DERBİ ÖNCESİ STADYUMDA SON DURUM NE?

iki gündür İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı, bu akşam - derbisine ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park'ta da devam ediyor.

Beşiktaş – Galatasaray maçı sırasında hava sıcaklığının 1 derece olması bekleniyor. Son dakika bilgisine göre maç saatinde kar da yağacak…

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi öncesi ise gözler havanın son durumunda olacak. İki gündür İstanbul'da etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde maçın oynayacağı Vodafone Park ve etrafında da hakim durumda.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Maç saatine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının, meteorolojiden alınan son verilere göre akşam saatlerinde ise durması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ!

Derbi saatinde zeminde sıkıntı yaşanmaması için stat görevlileri gece boyu mesai yaptı. Hibrit çim ve alttan ısıtma özelliği olan Vodafone Park'ta gece boyu zeminin kardan etkilenmemesi için çeşitli işlemler yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş Galatasaray maçı oynanacak mı? Maç saati hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı var mı? | Video

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Sezon başından bu yana sık sık rotasyonlu kadrolarla sahaya çıkan teknik direktör , bu maçta da kadroyu yenileyecek. Kupa maçına göre 6 ya da 7 isim ilk 11'de olmayacak.

Hava topu kazanma, top çalma, top kesme gibi savunma istatistiklerinde rakibine göre üstün olan siyah-beyazlılar, hafta boyunca öne çıktığı bu özelliklerini pekiştirici çalışmalar yaptı.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Duran topların doğru kullanımı için ekstra antrenmanlar yapıldı. Vida, Larin, Aboubakar, Josef için duran top organizasyonu alternatifleri geliştirildi. Topun başındaki isim ise asist kralı Ghezzal'dı.

Son dönemde 'ın zaafı stoperlerin ve orta saha merkezindeki oyuncularının yaptığı top kayıplarıydı. , daha dikkatli ve basit oyun oynanmasını istedi.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Aboubakar'ın rakip stoperler arasında yalnız kaldığında pozisyona girme noktasında sıkıntı yaşadığını gözlemleyen teknik ekip, orta sahadan bu oyuncuya mutlak destek bekliyor. Larin ile Aboubakar birbirine yakın oynayacak.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

formda olan hücumcularına yine çok güveniyor. Resmi maçlarda 23 gol atıp, 12 asist katkısı sağlayan Larin, Aboubakar ve Ghezzal üçlüsü en büyük kozu olacak. Welinton dışında eksiği bulunmayan 'ta, Adem Ljajic ve Gökhan Töre gibi isimler de derbide oynamaya hazır.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

WELİNTON YERİNE MONTERO OYNAYACAK!

İdman maçlarında dahi sık sık yelekleri değiştirip oyuncuları ayrı takımlarda deneyen ; Montero ve Necip Uysal arasındaki kararını İspanyol oyuncudan yana kullandı.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Yönetim, futbolcuların geçmiş primlerini ödeyerek motivasyon sağladı. Bugün de Başkan, Ümraniye'de takımla bir araya gelerek derbinin primini açıklayacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel derbi 11'i…

ERSİN DESTANOĞLU, ROSİER, VİDA, MONTERO, RIDVAN, ATİBA, JOSEF, OĞUZHAN, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

saha dışındaki krizi çözerek işe başladı. Başkan Mustafa Cengiz'le Aslantepe'de görüşüp gerginliği bitiren Terim, Florya'ya sadece derbiye konsantre olmuş şekilde döndü.

FEGHOULİ HAZIR KITA!

Sağlık heyetinin Feghouli planı tuttu. maçı düşünülerek tedavisi programlanan Cezayirli yıldız, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Feghouli'ye kavuşan Aslan, Emre Taşdemir'i kaybetti. Sol bekte Saracchi'nin forma giydiği oyun planı hazırlandı.

Terim, takımın tecrübeli isimleri Donk ve Arda'yı derbiyi düşünerek kupa maçı için Malatya'ya götürmedi. Arda 11'de olacak, ancak Donk ise kulübede başlayacak.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Muslera uzun sakatlığın ardından takıma döndü ama derbide riske edilmeyecek. Kale Okan'a emanet, yedek ise Fatih olacak.

taktik çalışmalarda forma vereceği 10 ismi belirledi.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Son formaya en yakın isim son haftaların formda ismi Oğulcan Çağlayan. Maç eksiği bulunan Feghouli kulübeden hamle oyuncusu olacak.

Teknik heyet ve futbolcular birbirlerini "'ı yenersek şampiyon oluruz'' sözleriyle motive ediyor. İlk yarı için 40 puan hedefi belirleyen takım, derbiden galibiyetle ayrılması halinde bu hedefini tutturmaya çok yaklaşacak.

Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

İŞTE 'IN MUHTEMEL İLK 11'İ…

OKAN KOÇUK, LINNES, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, BELHANDA, EMRE KILINÇ, ARDA, OĞULCAN, DIAGNE

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Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?
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