Son dakika: Kritik Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi sürpriz kadrolar! Derbi saatinde kar yağacak mı?

Geçtiğimiz hafta Hatay deplasmanında 2 puan bırakan Beşiktaş, evine Gençlerbirliği'ni 6-0 yenen Galatasaray'ı ağırlıyor. Hava şartlarının oldukça ağır olacağı karşılaşma öncesinde İstanbul'da kar yağışı devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Sergen Yalçın'ın cezalı Welinton'un yerine İspanyol stoper Montero'ya forma şansı verecek. Galatasaray'da ise Fatih Terim'in sağ bekte tecrübesinden dolayı Martın Linnes'i oynatması bekleniyor. İşte kritik derbinin ilk 11'leri…
SON DAKİKA: DERBİ ÖNCESİ STADYUMDA SON DURUM NE?
iki gündür İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı, bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park'ta da devam ediyor.
Beşiktaş – Galatasaray maçı sırasında hava sıcaklığının 1 derece olması bekleniyor. Son dakika bilgisine göre maç saatinde kar da yağacak…
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Derbi öncesi ise gözler havanın son durumunda olacak. İki gündür İstanbul'da etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde maçın oynayacağı Vodafone Park ve etrafında da hakim durumda.
Maç saatine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının, meteorolojiden alınan son verilere göre akşam saatlerinde ise durması bekleniyor.
ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ!
Derbi saatinde zeminde sıkıntı yaşanmaması için stat görevlileri gece boyu mesai yaptı. Hibrit çim ve alttan ısıtma özelliği olan Vodafone Park'ta gece boyu zeminin kardan etkilenmemesi için çeşitli işlemler yapıldığı öğrenildi.
Beşiktaş Galatasaray maçı oynanacak mı? Maç saati hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı var mı? | Video
Sezon başından bu yana sık sık rotasyonlu kadrolarla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, bu maçta da kadroyu yenileyecek. Kupa maçına göre 6 ya da 7 isim ilk 11'de olmayacak.
Hava topu kazanma, top çalma, top kesme gibi savunma istatistiklerinde rakibine göre üstün olan siyah-beyazlılar, hafta boyunca öne çıktığı bu özelliklerini pekiştirici çalışmalar yaptı.
Duran topların doğru kullanımı için ekstra antrenmanlar yapıldı. Vida, Larin, Aboubakar, Josef için duran top organizasyonu alternatifleri geliştirildi. Topun başındaki isim ise asist kralı Ghezzal'dı.
Son dönemde Beşiktaş'ın zaafı stoperlerin ve orta saha merkezindeki oyuncularının yaptığı top kayıplarıydı. Sergen Yalçın, daha dikkatli ve basit oyun oynanmasını istedi.
Aboubakar'ın rakip stoperler arasında yalnız kaldığında pozisyona girme noktasında sıkıntı yaşadığını gözlemleyen teknik ekip, orta sahadan bu oyuncuya mutlak destek bekliyor. Larin ile Aboubakar birbirine yakın oynayacak.
Sergen Yalçın formda olan hücumcularına yine çok güveniyor. Resmi maçlarda 23 gol atıp, 12 asist katkısı sağlayan Larin, Aboubakar ve Ghezzal üçlüsü en büyük kozu olacak. Welinton dışında eksiği bulunmayan Beşiktaş'ta, Adem Ljajic ve Gökhan Töre gibi isimler de derbide oynamaya hazır.
WELİNTON YERİNE MONTERO OYNAYACAK!
İdman maçlarında dahi sık sık yelekleri değiştirip oyuncuları ayrı takımlarda deneyen Sergen Yalçın; Montero ve Necip Uysal arasındaki kararını İspanyol oyuncudan yana kullandı.
Yönetim, futbolcuların geçmiş primlerini ödeyerek motivasyon sağladı. Bugün de Başkan, Ümraniye'de takımla bir araya gelerek derbinin primini açıklayacak.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel derbi 11'i…
ERSİN DESTANOĞLU, ROSİER, VİDA, MONTERO, RIDVAN, ATİBA, JOSEF, OĞUZHAN, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR.
Fatih Terim saha dışındaki krizi çözerek işe başladı. Başkan Mustafa Cengiz'le Aslantepe'de görüşüp gerginliği bitiren Terim, Florya'ya sadece derbiye konsantre olmuş şekilde döndü.
FEGHOULİ HAZIR KITA!
Sağlık heyetinin Feghouli planı tuttu. Beşiktaş maçı düşünülerek tedavisi programlanan Cezayirli yıldız, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.
Feghouli'ye kavuşan Aslan, Emre Taşdemir'i kaybetti. Sol bekte Saracchi'nin forma giydiği oyun planı hazırlandı.
Terim, takımın tecrübeli isimleri Donk ve Arda'yı derbiyi düşünerek kupa maçı için Malatya'ya götürmedi. Arda 11'de olacak, ancak Donk ise kulübede başlayacak.
Muslera uzun sakatlığın ardından takıma döndü ama derbide riske edilmeyecek. Kale Okan'a emanet, yedek ise Fatih olacak.
Fatih Terim taktik çalışmalarda forma vereceği 10 ismi belirledi.
Son formaya en yakın isim son haftaların formda ismi Oğulcan Çağlayan. Maç eksiği bulunan Feghouli kulübeden hamle oyuncusu olacak.
Teknik heyet ve futbolcular birbirlerini "Beşiktaş'ı yenersek şampiyon oluruz'' sözleriyle motive ediyor. İlk yarı için 40 puan hedefi belirleyen takım, derbiden galibiyetle ayrılması halinde bu hedefini tutturmaya çok yaklaşacak.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ…
OKAN KOÇUK, LINNES, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, BELHANDA, EMRE KILINÇ, ARDA, OĞULCAN, DIAGNE