Son dakika: Onyekuru transferinde gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe anlaşmış ancak...

Galatasaray'ın üçüncü kez kiraladığı Henry Onyekuru'nun transferinde çarpıcı gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı. Geçen sezon Monaco istediği için dönmek zorunda kalan ve sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk yarışında yalnız bırakan Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'a gelmek için her şeyi göze aldı.
ONYEKURU REST ÇEKTİ
Monaco, sarı-kırmızılılardan daha fazla teklif veren Başakşehir ve Fenerbahçe ile anlaştı ve Onyekuru'ya, "Birisini seç" dedi. Ancak 23 yaşındaki kanat, "Galatasaray" deyince işler değişti.
Yıldız ismin, "Ya Galatasaray'da oynarım ya da paramı alır rezerv takımla çalışırım" sözleri üzerine Monaco geri adım atmak zorunda kaldı.
Karantina süresinin sona ermesinin ardından takıma katılacak olan Onyekuru, bu sezon Fransa Ligi'nde 4 maça çıkarken toplamda 141 dakika süre aldı fakat gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray'da ise 1.5 sezonda 41 lig maçına çıktı ve 15 kez fileleri havalandırdı.
GALATASARAY'DAKİ 4. NİJERYALI...
Onyekuru'nun transfer edilmesiyle birlikte Galatasaray'da Nijeryalı oyuncu sayısı 4'e çıktı. Oghenekaro Etebo, Jesse Sekidika, Valentin Ozornwafor'dan sonra Onyekuru da sarı-kırmızılı takıma katıldı. Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Etebo'nun durumu ön libero transferine göre belirlenecek. Sekidika dışında Galatasaray kadrosunda yer alan Nijeryalı futbolcuların menajerlerinin aynı olması. Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'nun menajerliğini William D'Avila yapıyor. D'Avila ayrıca, Emre Kılınç ve Younes Belhanda'nın da menajerliği üstleniyor.
SOLDA REKABET ARTTI...
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sol kanattaki Emre Kılınç, Babel, Arda, Kerem'den sonraki beşinci opsiyonu oldu. Bu 5 isimden hangisinin oynayacağı ve hangisinin gönderileceği merak konusu.
Gelen bilgilere göre Kerem, Onyekuru'nun da gelmesiyle forma bulamayacağı için kiralanacak. Emre Kılıç ya da Babel'den birisi ise iyi talip çıkması durumunda satılacak. Emre Kılınç'ın, İrfan Can takasında kullanılması da gündeme gelmişti. (Fotomaç)