Son dakika: Onyekuru transferinde gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe anlaşmış ancak...

GALATASARAY'DAKİ 4. NİJERYALI...

Onyekuru'nun transfer edilmesiyle birlikte Galatasaray'da Nijeryalı oyuncu sayısı 4'e çıktı. Oghenekaro Etebo, Jesse Sekidika, Valentin Ozornwafor'dan sonra Onyekuru da sarı-kırmızılı takıma katıldı. Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Etebo'nun durumu ön libero transferine göre belirlenecek. Sekidika dışında Galatasaray kadrosunda yer alan Nijeryalı futbolcuların menajerlerinin aynı olması. Onyekuru, Ozornwafor ve Etebo'nun menajerliğini William D'Avila yapıyor. D'Avila ayrıca, Emre Kılınç ve Younes Belhanda'nın da menajerliği üstleniyor.