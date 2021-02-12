Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaraylı 3 futbolcu hakkında suç duyurusu!

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Şubat'ta Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir müsabaka gerçekleştiği ve konuk takım oyuncularının, futbolcular için tahsis edilen soyunma odasını kullandıkları belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Önemle belirtmek isteriz ki, tahsis edilen bu odalar 6222 sayılı Kanun'un 17. maddesi kapsamında 'kamu malı' sayılmaktadır. Suç teşkil eden eylemlerin olduğu müsabaka günü, hakem düdüğüyle biten maçın ardından konuk takım futbolcuları kendilerine tahsis edilen soyunma odasına geçmişlerdir. Lakin kullanım için tahsis edilen bu oda, şüpheli futbolcular tarafından adeta çocuk parkına çevrilmiş, hatta daha da ileri gidilerek küfürlerin havada uçuştuğu bir ortam haline getirilmiştir. Olayların video kayıtları dilekçede sunulmuştur."