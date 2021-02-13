Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ali Koç: Arda Turan’a az bile ceza vermişler!

Son dakika: : ’a az bile ceza vermişler!

'in 25. haftasında , deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçtan sonra konuşan Başkanı , "'a az bile ceza vermişler. 'e cevap vermeyeceğim. Yalanlarla algı operasyonu yapıyorlar. Bu zihniyet olduğu sürece Türk futbolunda barış olmaz." dedi.

Giriş Tarihi: 13.2.2021 21:38 Son Güncelleme: 13.2.2021 21:40 ABONE OL
Son dakika: Ali Koç: Arda Turan’a az bile ceza vermişler!

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçtan sonra konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Arda Turan'a az bile ceza vermişler. Mustafa Cengiz'e cevap vermeyeceğim. Yalanlarla algı operasyonu yapıyorlar. Bu zihniyet olduğu sürece Türk futbolunda barış olmaz." dedi.

"Güzel bir saha vardı." diyen Ali Koç, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Takımı, hocamızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Güzel reaksiyon verdiler. İlk yarıda oynadığımız futbolu maça yayarsak daha güzel olacak. Sakatlarımız da dönüce daha iyi olacak." dedi.

Son dakika: Fenerbahçe yeniden lider!

"MUSTAFA CENGİZ'E CEVAP VERMEYECEĞİM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarına yanıt veren Ali Koç, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yöneticilerin yalanları, iftiraları, beni ve kulübümü hedef almaları... Algı operasyonu yapıyorlar. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşlarım, gerektiği zaman bilgi ve belgelerle cevap verecek. Bu zihniyet var olduğu sürece Türk futbolunda ne barış olur, ne kardeşlik." dedi.

Ali Koç, "Dinimizde en büyük günah iftiradır. Koskoca adamların iftiralarını araştırın. Savcılık var, emniyet var, TFF var. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar." şeklinde konuştu.

"ARDA TURAN'A AZ BİLE CEZA VERMİŞLER"

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a verilen iki maçlık ceza hakkında konuşan başkan Koç, "Arda Turan'a az bile ceza vermişler." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası tarihi VAR kararı!
SON DAKİKA: Meteoroloji harita paylaşarak uyardı... İstanbul'da kar yağışı için saat verildi! İstanbul'da çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Son Dakika Haberler: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi! Market, manav ve bakkallar...
SON DAKİKA: Altın fiyatları için rüzgar tersine esiyor! Uzman isimden dikkat çeken altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?
SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti!
İçişleri Bakanlığından son dakika 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Yasaklar ne zaman kalkacak?
Son dakika haber: Pençe Kartal-2 Harekatı'ndaki sıcak çatışmanın detaylarına SABAH ulaştı: Birbirlerine siper oldular...
Son dakika: TOKİ’den ucuz konut ve dükkan müjdesi! Son bir kaç gün...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak?
Koç Üniversitesi öğretim üyesi Sami Gülgöz'den skandal Boğaziçi mesajı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ali Koç: Arda Turan’a az bile ceza vermişler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA