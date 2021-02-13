Son dakika: Ali Koç: Arda Turan’a az bile ceza vermişler!

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçtan sonra konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Arda Turan'a az bile ceza vermişler. Mustafa Cengiz'e cevap vermeyeceğim. Yalanlarla algı operasyonu yapıyorlar. Bu zihniyet olduğu sürece Türk futbolunda barış olmaz." dedi.

"Güzel bir saha vardı." diyen Ali Koç, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Takımı, hocamızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Güzel reaksiyon verdiler. İlk yarıda oynadığımız futbolu maça yayarsak daha güzel olacak. Sakatlarımız da dönüce daha iyi olacak." dedi.

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"MUSTAFA CENGİZ'E CEVAP VERMEYECEĞİM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarına yanıt veren Ali Koç, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yöneticilerin yalanları, iftiraları, beni ve kulübümü hedef almaları... Algı operasyonu yapıyorlar. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşlarım, gerektiği zaman bilgi ve belgelerle cevap verecek. Bu zihniyet var olduğu sürece Türk futbolunda ne barış olur, ne kardeşlik." dedi.

Ali Koç, "Dinimizde en büyük günah iftiradır. Koskoca adamların iftiralarını araştırın. Savcılık var, emniyet var, TFF var. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar." şeklinde konuştu.

"ARDA TURAN'A AZ BİLE CEZA VERMİŞLER"

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a verilen iki maçlık ceza hakkında konuşan başkan Koç, "Arda Turan'a az bile ceza vermişler." dedi.