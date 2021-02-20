Beşiktaş yönetimi sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcular ve kulüpleriyle şimdiden söz kesmek için görüşmelerine bir süre önce başladı.
Bonservisini almak istediği oyuncular arasında ilk sıraya Valentin Rosier'i koyan Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile de temas kurdu.
Bu sezon 19 resmi karşılaşmada 1 gol, 10 asistle takımına büyük katkı sağlayan ve ligin en çok asist yapan oyuncusu olan Ghezzal için Premier Lig temsilcisiyle bonservis beklentileri noktasında yönetim tarafından görüşme gerçekleştirildi.
İngiliz ekibi Ghezzal ile ilgili niyetlerini ileten Beşiktaş'a, "Bonservis konusunu şimdi değil sezon sonu görüşelim" yanıtı verdi.
Beşiktaş yönetimi özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda Cezayirli oyuncuyla yola devam etme şartlarını zorlayacak.
Performansı yükselen ve ikinci baharını yaşayan Ghezzal'ı 2018'de 14 milyon Euro'ya transfer eden Leicester City'nin ise 5 milyon Euro üzerinde bir beklentisi hakim.
DORUKHAN'IN SÜRESİ DOLUYOR
Adeta yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz konusunda anlaşma zemini sağlanamadığı için başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir ay süre tanıdığı 24 yaşındaki futbolcu için süre daralıyor.
Sezon sonu bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için 7 milyon TL garanti ücret ve 100.000 TL de maç başı ücreti teklif edilen Dorukhan ve menajeri bu teklife olumlu cevap vermemiş önceliğin Avrupa olduğunu belirtmişti.
Çebi'nin Dorukhan için ikinci bir teklif yapmayacağı öğrenildi. Aylardır süren belirsizlik nedeniyle 24 yaşındaki milli futbolcudan en geç Mart ayı içerisinde son yanıtı bekleniyor.
MENSAH İKNA EDEMEDİ
Beşiktaş'ın sezon başında Kayserispor'dan 500 bin kiralama ücreti vererek 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bernard Mensah için henüz karar verilmedi.
Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak.
26 yaşındaki futbolcunun şu ana kadar yönetimi ve teknik heyeti tam anlamıyla ikna edemediği belirtilirken, yüksek maliyet riskine girilmesi için performansını yükseltmesi bekleniyor.
Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı.
HOOIJDONK KAPIDAN DÖNDÜ
Ara transfer döneminde kadrosuna Cenk Tosun'u katan Beşiktaş'ta sürpriz bir ismin kapıdan döndüğü kaydedildi.
Hollanda 2. Lig ekibi NAC Breda'da bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Sydney van Hooijdonk için Ocak ayında transfer görüşmeleri yapıldığı ancak veto yediği kaydedildi.
Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen Pierre van Hooijdonk'un oğlunun Beşiktaş'a transferinin teknik ekibin onayı olmadığı için gerçekleşmediği belirtildi.
21 yaşındaki Sydney bu sezon 18 maçta 12 gol, 2 asiste imza attı.