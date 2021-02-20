Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

Son dakika: 'ın kapısından döndü! 'dan önce...

yönetimi, 'ın bonservisini istediği 'den "Sezon sonu görüşelim" cevabını aldı. Sözleşmesi biten 'e ikinci bir teklif yapmayacak olan Siyah-Beyazlılar, 'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için de oyuncunun daha yüksek performans göstermesini bekliyor. Ayrıca 'un transferinden önce de sürpriz bir ismin kulübün kapısından döndüğü ortaya çıktı.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 20.2.2021 14:21 Son Güncelleme: 20.2.2021 14:25 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

yönetimi sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcular ve kulüpleriyle şimdiden söz kesmek için görüşmelerine bir süre önce başladı.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

Bonservisini almak istediği oyuncular arasında ilk sıraya Valentin Rosier'i koyan Siyah-Beyazlılar, 'ın kulübü ile de temas kurdu.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

Bu sezon 19 resmi karşılaşmada 1 gol, 10 asistle takımına büyük katkı sağlayan ve ligin en çok asist yapan oyuncusu olan Ghezzal için Premier Lig temsilcisiyle bonservis beklentileri noktasında yönetim tarafından görüşme gerçekleştirildi.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

İngiliz ekibi Ghezzal ile ilgili niyetlerini ileten 'a, "Bonservis konusunu şimdi değil sezon sonu görüşelim" yanıtı verdi.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

yönetimi özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda Cezayirli oyuncuyla yola devam etme şartlarını zorlayacak.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

Performansı yükselen ve ikinci baharını yaşayan Ghezzal'ı 2018'de 14 milyon Euro'ya transfer eden 'nin ise 5 milyon Euro üzerinde bir beklentisi hakim.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

DORUKHAN'IN SÜRESİ DOLUYOR

Adeta yılan hikayesine dönen konusunda anlaşma zemini sağlanamadığı için başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir ay süre tanıdığı 24 yaşındaki futbolcu için süre daralıyor.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

Sezon sonu bitecek sözleşmesinin yenilenmesi için 7 milyon TL garanti ücret ve 100.000 TL de maç başı ücreti teklif edilen Dorukhan ve menajeri bu teklife olumlu cevap vermemiş önceliğin Avrupa olduğunu belirtmişti.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

Çebi'nin Dorukhan için ikinci bir teklif yapmayacağı öğrenildi. Aylardır süren belirsizlik nedeniyle 24 yaşındaki milli futbolcudan en geç Mart ayı içerisinde son yanıtı bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

MENSAH İKNA EDEMEDİ

'ın sezon başında Kayserispor'dan 500 bin kiralama ücreti vererek 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı için henüz karar verilmedi.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

Ganalı futbolcunun inişli çıkışlı performansı nedeniyle sezon sonunda durumuna bakılacak.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

26 yaşındaki futbolcunun şu ana kadar yönetimi ve teknik heyeti tam anlamıyla ikna edemediği belirtilirken, yüksek maliyet riskine girilmesi için performansını yükseltmesi bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Mensah, 4 gol 1 asiste imza attı.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

HOOIJDONK KAPIDAN DÖNDÜ

Ara transfer döneminde kadrosuna 'u katan 'ta sürpriz bir ismin kapıdan döndüğü kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

Hollanda 2. Lig ekibi NAC Breda'da bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken için Ocak ayında transfer görüşmeleri yapıldığı ancak veto yediği kaydedildi.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen 'un oğlunun 'a transferinin teknik ekibin onayı olmadığı için gerçekleşmediği belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...

21 yaşındaki Sydney bu sezon 18 maçta 12 gol, 2 asiste imza attı.

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Son dakika: Beşiktaş'ın kapısından döndü! Cenk Tosun'dan önce...
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