Bu sezon 19 resmi karşılaşmada 1 gol, 10 asistle takımına büyük katkı sağlayan ve ligin en çok asist yapan oyuncusu olan Ghezzal için Premier Lig temsilcisiyle bonservis beklentileri noktasında yönetim tarafından görüşme gerçekleştirildi.