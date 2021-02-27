Mısır futbolunun eski yıldızlarından Amr Zaki, Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed ile ilgili çarpıcı açıklamar yaptı.
"BANA PREMIER LİG'E GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Ülke basınına konuşan Zaki, "Mustafa Muhammed'le 6 gün önce konuştum. Onu tebrik ettim.
Ona 2 sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefinin İngiltere olduğunu belirtti.
O harika bir oyuncu ve şu anda Mısır Milli Takımı'nın 1 numaralı forveti haline geldi" şeklinde konuştu.
"Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi.
Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak."
22 MİLYON POUNDLUK TEKLİF
Bu arada Mısır basınında Mustafa Muhammed'le ilgili yeni bir transfer haberi yer aldı.
İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken, Mostafa Mohamed için Crystal Palace'ın 22 milyon poundluk bir teklif yapabileceği kaydedildi.
BONSERVİS BİLMECESİ SÜRÜYOR
Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada oyuncuyu 1.5 yıl için kiraladığını ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yatırması halinde Mohamed'i bonservisiyle kadrosuna katabileceğini duyurmuştu.
ABDURRAHİM ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanacaklarını belirterek, "Tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
ZAMALEK'TEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA
Zamalek İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, "Mohamed için başka bir takımdan teklif gelirse bunu Galatasaray ile paylaşacağız. 4 milyon dolardan fazla veren olursa, Galatasaray bu bedeli aşarak ancak bonservisi alabilir. Yoksa oyuncu Zamalek'e döner ve kulübümüz teklifleri değerlendirir" şeklinde konuşmuştu.
"20 MİLYON VERSELER DE ALAMAZLAR"
Abdurrahim Albayrak daha sonra İbrahim Abdullah'ın açıklamalarına şu cevabı vermişti:
"Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon Dolar'ı verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mostafa Galatasaray'ın futbolcusu olacak."