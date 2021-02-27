ZAMALEK'TEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Zamalek İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, "Mohamed için başka bir takımdan teklif gelirse bunu Galatasaray ile paylaşacağız. 4 milyon dolardan fazla veren olursa, Galatasaray bu bedeli aşarak ancak bonservisi alabilir. Yoksa oyuncu Zamalek'e döner ve kulübümüz teklifleri değerlendirir" şeklinde konuşmuştu.