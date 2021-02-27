Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

Son dakika: 'ın yıldızı yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

'a devre arasında gelen attığı gollerle parlamaya devam ediyor. Mısır'ın eski yıldızlarından , Mostafa Mohamed'in kendisine bir sonraki adresini açıkladığını söyledi. Mısır basını ise Mohamed'e 22 milyon Pound'luk bir teklif gelebileceğini yazdı.

Giriş Tarihi: 27.2.2021 12:29 Son Güncelleme: 27.2.2021 12:35 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

Mısır futbolunun eski yıldızlarından , forması giyen ile ilgili çarpıcı açıklamar yaptı.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

"BANA PREMIER LİG'E GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Ülke basınına konuşan Zaki, "Mustafa Muhammed'le 6 gün önce konuştum. Onu tebrik ettim.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

Ona 'ın çok büyük bir kulüp olduğu konusunda güvence vermiştim.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

Ona 2 sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefinin İngiltere olduğunu belirtti.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

O harika bir oyuncu ve şu anda Mısır Milli Takımı'nın 1 numaralı forveti haline geldi" şeklinde konuştu.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

"İNANILMAZ ADIMLAR ATACAK"

sözlerini şöyle tamamladı:

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

"Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak."

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

22 MİLYON POUNDLUK TEKLİF

Bu arada Mısır basınında Mustafa Muhammed'le ilgili yeni bir transfer haberi yer aldı.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken, için 'ın 22 milyon poundluk bir teklif yapabileceği kaydedildi.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

BONSERVİS BİLMECESİ SÜRÜYOR

Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada oyuncuyu 1.5 yıl için kiraladığını ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu yatırması halinde Mohamed'i bonservisiyle kadrosuna katabileceğini duyurmuştu.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

ABDURRAHİM ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?
İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da 'in satın alma opsiyonunu kullanacaklarını belirterek, "Tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

ZAMALEK'TEN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Zamalek İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, "Mohamed için başka bir takımdan teklif gelirse bunu ile paylaşacağız. 4 milyon dolardan fazla veren olursa, Galatasaray bu bedeli aşarak ancak bonservisi alabilir. Yoksa oyuncu Zamalek'e döner ve kulübümüz teklifleri değerlendirir" şeklinde konuşmuştu.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

"20 MİLYON VERSELER DE ALAMAZLAR"

Abdurrahim Albayrak daha sonra İbrahim Abdullah'ın açıklamalarına şu cevabı vermişti:

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...

"Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon Dolar'ı verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mostafa 'ın futbolcusu olacak."

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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed yeni adresini açıkladı! 22 milyon Pound'luk teklif...
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