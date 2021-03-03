Son dakika: Fatih Terim'in ilk 11'i belli oldu! Taylan Antalyalı yine yedek...

Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi son dakika haberleri peş peşe geliyor. Hem şampiyonluk yarışı hem küme düşme mücadelesi açısından oldukça önem taşıyan mücadele öncesinde Christian Luyindama, yedekler arasında yer aldı. Ankara'da Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Taylan Antalyalı yine yedekler arasında yer aldı.
SON DAKİKA: GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, ÖMER BAYRAM, ETEBO, GEDSON, EMRE KILINÇ, ARDA, ONYEKURU, MOHAMED
YEDEKLER: Okan, Taylan, Babel, Falcao, Belhanda, Linnes, Kerem, Emre Akbaba, Luyindama, Feghouli
ANKARAGÜCÜ: KORCAN, KİTSİOU, ANTE KULUSİC, SARLİJA, ATİLA, İBRAHİM, ENDRİ, ALPER POTUK, GERALDO, SABA, BORVEN
YEDEKLER: Yedekler: Ricardo, Erdi, Pinto, Assane, Orkan, Emre, Pazdan, Lukasik, Voca, Badji
Kritik karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Direnç Tonusluoğlu yapacak.
VAR HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR!
Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasında VAR koltuğunda Cüneyt Çakır oturacak. AVAR ise Bahattin Duran olacak.
Galatasaray, Ankaragücü karşılaşması öncesi 57 puanla zirvede yer alıyor. Sarı kırmızılılar bu akşam Ankara'dan galibiyet çıkarıp zirve yarışında problem yaşamak istemiyor. Ankaragücü ise 20 puanla ligin son sırasında. Hikmet Karaman yönetimindeki Ankaragücü bu mücadeleden puan veya puanlarla ayrımak istiyor.
Son haftaların yıldızı Luyindama, Ankaragücü karşısında yedekler arasında yer aldı.