Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'in ilk 11'i belli oldu! Taylan Antalyalı yine yedek...

: 'in ilk 11'i belli oldu! Taylan Antalyalı yine yedek...

deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Sarı kırmızılılar kritik karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. 'in bu maçta nasıl bir ilk çıkaracağı merak ediliyordu. Fatih Terim, yerine Ryan Donk'a görev verdi. Taylan Antalyalı yine yedek kaldı.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 17:46 Son Güncelleme: 3.3.2021 18:03 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'in ilk 11'i belli oldu! Taylan Antalyalı yine yedek...

Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi son dakika haberleri peş peşe geliyor. Hem şampiyonluk yarışı hem küme düşme mücadelesi açısından oldukça önem taşıyan mücadele öncesinde Christian Luyindama, yedekler arasında yer aldı. Ankara'da Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Taylan Antalyalı yine yedekler arasında yer aldı.

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, DONK, MARCAO, ÖMER BAYRAM, ETEBO, GEDSON, EMRE KILINÇ, ARDA, ONYEKURU, MOHAMED

YEDEKLER: Okan, Taylan, Babel, Falcao, Belhanda, Linnes, Kerem, Emre Akbaba, Luyindama, Feghouli

ANKARAGÜCÜ: KORCAN, KİTSİOU, ANTE KULUSİC, SARLİJA, ATİLA, İBRAHİM, ENDRİ, ALPER POTUK, GERALDO, SABA, BORVEN

YEDEKLER: Yedekler: Ricardo, Erdi, Pinto, Assane, Orkan, Emre, Pazdan, Lukasik, Voca, Badji

Kritik karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Direnç Tonusluoğlu yapacak.

VAR HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR!

Ankaragücü - Galatasaray karşılaşmasında VAR koltuğunda Cüneyt Çakır oturacak. AVAR ise Bahattin Duran olacak.

Galatasaray, Ankaragücü karşılaşması öncesi 57 puanla zirvede yer alıyor. Sarı kırmızılılar bu akşam Ankara'dan galibiyet çıkarıp zirve yarışında problem yaşamak istemiyor. Ankaragücü ise 20 puanla ligin son sırasında. Hikmet Karaman yönetimindeki Ankaragücü bu mücadeleden puan veya puanlarla ayrımak istiyor.

Son haftaların yıldızı Luyindama, Ankaragücü karşısında yedekler arasında yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar saat kaçta başlıyor?
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin dışında 7 futbolcu için de sürpriz karar! Erol Bulut...
Yürüyüş yaparken öyle bir şey buldu ki... Değeri bir milyon 887 bin lira!
Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? 2 Mart 2021 Salı Survivor SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu!
Alişan yeni doğan kızı Eliz'i uyuturken paylaşınca sosyal medyanın diline düştü! Şarkıcı Alişan "Baba olmak zor iş" dedirtti...
SON DAKİKA: Altın fiyatları kaybını büyüttü! Altın için tarih tekerrür eder mi?
SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor? 5., 6., 7. Sınıflar ve 9., 10., ve 11. Sınıflar açıldı mı?
Geleceğin meslekleri sıralandı! En yüksek ücretli işler neler olacak? İşte o yüksek maaşlı meslekler!
Son dakika haberi: Eski CHP Milletvekili Teoman Sancar SABAH'a konuştu! "İstifa mektubum hazırlanmıştı bile..."
Son Dakika: MEB ile İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu! Hangi dersler ve hangi sınıflar yüz yüze eğitime geçiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih Terim'in ilk 11'i belli oldu! Taylan Antalyalı yine yedek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA