Son dakika: Fatih Terim’den maç sonu hakem eleştirisi! “O pozisyon bariz kırmızı kart...”

FATİH TERİM: "YARIM POZİSYON VERMEDEN 2 GOL YEDİK"

Fatih Terim: Yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Goller de pozisyon değil. Linnes'in yaptığı iş değil zaten. TV'den bakarken yeşil görünüyor saha hiç de değil. Oyuncularım 45 dakika boyunca sahaya göre harika oynadı. Puan kaybettik. Maalesef, iyi oynamak, mücadele etmek önemli ama sonuç 2 puan kaybı. Tercihimiz hem iyi mücadele hem iyi futbol hem de iyi skor. Son dakikalar Arda vurdu, Kerem iki kere vurdu. Ama olmadı.

FATİH TERİM: ALİ PALABIYIK FUTBOL OYNAMADIĞI İÇİN BİLEMEZ TABİ..."

Fatih Terim: 59. dakikada Onyekuru'ya yapılan harekete kart çıkmadı. Gedson'un ayağına da basıldı. Aynı saniyeler içinde ona da kart gösterilmedi. Galatasaray'a gelince hiç tereddütsüz, "içerisi dinleniyor. Daha bu pozisyonlarda en az 2-3 oyuncumuz oyundan atıldı. Demek ki gerçekten endişede haklılarmış. Endişelendiler ya... Ali Palabıyık, top falan oynamadığı için bilemez bunları tabii. Anlamakta güç çekiyorum gerçekten."

Fatih Terim: "Mücadele ve yarış devam ediyor. Sahalara, başka şeylere rağmen... Ama kimseye bir şey bırakmayacağız."