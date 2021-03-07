Son dakika: Fatih Terim’den maç sonu hakem eleştirisi! “O pozisyon bariz kırmızı kart...”

Süper Lig'de karşı karşıya gelen Galatasaray-Sivasspor maçında kazanan çıkmadı ve maç 2-2 berabere sona erdi. Galatasaray'da Falcao 4 ay sonra ilk golünü attı. Maçın son dakikasında net pozisyonlar kaçıran Galatasaray golü bulamadı ve liderlik yarışında yara aldı.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakemi ve VAR hakemine eleştirilerde bulundu.
FATİH TERİM: "YARIM POZİSYON VERMEDEN 2 GOL YEDİK"
Fatih Terim: Yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Goller de pozisyon değil. Linnes'in yaptığı iş değil zaten. TV'den bakarken yeşil görünüyor saha hiç de değil. Oyuncularım 45 dakika boyunca sahaya göre harika oynadı. Puan kaybettik. Maalesef, iyi oynamak, mücadele etmek önemli ama sonuç 2 puan kaybı. Tercihimiz hem iyi mücadele hem iyi futbol hem de iyi skor. Son dakikalar Arda vurdu, Kerem iki kere vurdu. Ama olmadı.
FATİH TERİM: ALİ PALABIYIK FUTBOL OYNAMADIĞI İÇİN BİLEMEZ TABİ..."
Fatih Terim: 59. dakikada Onyekuru'ya yapılan harekete kart çıkmadı. Gedson'un ayağına da basıldı. Aynı saniyeler içinde ona da kart gösterilmedi. Galatasaray'a gelince hiç tereddütsüz, "içerisi dinleniyor. Daha bu pozisyonlarda en az 2-3 oyuncumuz oyundan atıldı. Demek ki gerçekten endişede haklılarmış. Endişelendiler ya... Ali Palabıyık, top falan oynamadığı için bilemez bunları tabii. Anlamakta güç çekiyorum gerçekten."
Fatih Terim: "Mücadele ve yarış devam ediyor. Sahalara, başka şeylere rağmen... Ama kimseye bir şey bırakmayacağız."
SON DAKİKA FATİH TERİM'DEN VAR HAKEMİNE ALİ PALABIYIK'A SERT ELEŞTİRİ
Fatih Terim: VAR'daki arkadaşımız Ali Palabıyık, uluslararası maç yönetiyor. Siz ayağınızı kaldırıp topa vurursunuz, vurduktan sonra ayağınızı kaçırmazsanız rakibinize gelir. Başka nasıl tarifi olur kırmızı kartın? İki Ali bir kırmızı diyemedi o pozisyonda.
Fatih Terim: Futbol oynayan bir insan bilir ki, ayağını 3-4 şekilde kaçırabilir o pozisyonda. Söz verdiğim için konuşuyorum, yoksa Ali Şansalan bugün iyi maç yönetti. Bize öyle bir mizansen çiziyorlar ki, 'Biz hiç top oynamadık, biz hiç takım yönetmedik.' Bugünkü pozisyonda da aynı şey 'Topa vurdu', topa vurduktan sonra her şey serbest demek ki.
FATİH TERİM: VAR HAKEMLERİ MAÇ YÖNETMEMELİ
Fatih Terim: "VAR sistemi, hepimizin küçük hataları görmesi açısından tercihti. Ama bence VAR hakemleri aynı zamanda maç yönetmemeli. Fakat yabancı hakem olayına katılmıyorum diyebilirim."
Fatih Terim: "Kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Kendim dahil, herkes maç sonrası beyanda bulunuyor. Tesir altında bırakma, linç etme... Şeref tribününden küfür ediliyor, hakarete ediliyor. Sadece İstanbul'da değil birçok yerde."