Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki o pozisyonlar teknik adamları çıldırttı! İşte o anlar...

Derbinin ardından son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Erol Bulut maç sonunda Dolmabahçe'ye galibiyet için geldiklerini ifade ederken Sergen Yalçın da zorlu maçta son ana kadar galibiyet için oynadıklarını Ozan Tufan'ın golünün çok güzel olduğunu Altay'ın da iyi bir performans gösterdiğini vurguladı. Maçta tartışılan pozisyonlar da oldu. Sergen Yalçın, maç sonu Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
SON DAKİKA: İŞTE BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNDEKİ TARTIŞMALI POZİSYONLAR!
DAKİKA 9: Aboubakar'ın dirseğinin Serdar Aziz'in boğazına geldiği pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular sarı kart bekledi. Halil Umut Meler bu pozisyonda kartını kullanmadı.
DAKİKA 20: 20. dakikada Luiz Gustavo'nun Ghezzal'a yaptığı bu harekette kart kararı çıkmayınca Beşiktaş cephesi itiraz etti.
DAKİKA 23: Caner hücuma çıkarken Ghezzal'ın kolu ile yaptığı müdahale sonucunda yerde kaldı. Deneyimli oyuncu, rakibine kart beklerken Halil Umut Meler, Ghezzal'a kart göstermedi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardındna hakeme koşan Caner Erkin, rakibinin dirseğini hatırlatıp isyan etti.
DAKİKA 31: Dirseklerin konuştuğu ilk yarıda bir tartışmalı pozisyon daha yaşandı. 31. dakikada Samatta'nın Vida'ya dirsek ile hamlesinde Hırvat stoper yerde kalırken hakem Halil Umut Meler sarı kartına başvurdu. Beşiktaş cephesi ise bu pozisyonda kırmızı kart bekledi. VAR odasından bir uyarı gelmedi.
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'Beşiktaş dün gece şampiyonluğunu büyük oranda ilan etmediyse bunun tek aktörü vardır; o da Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır. Öyle pozisyonlarda öyle muhteşem kurtarışlar yaptı ki ligi dün gece bitirmedi. Aslında Beşiktaş için beraberlik kötü bir sonuç değil.'
'Ama F.Bahçe için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk devreye bakıyoruz, her iki taraf da kontrollü oynadı. İki takım da risk almadı. Beşiktaş bazı pozisyonlar buldu ama onların da hemen hepsi kaleci Altay'a takıldı. 2. yarı Beşiktaş golle başladı. Bir duran topta Vida, Gustavo'nun altından kafasının arkası, ensesi karışık golü atınca dengeler Beşiktaş lehine değişti.'
'Zaten F.Bahçe hücum edemiyor, hücum taktiği yok ve bu dakikadan sonra Beşiktaş önemli farkı bulacaktı ki yine maçın yıldızı Altay, F.Bahçe'yi ipten aldı. Hele hele karşı karşıya son dakikada Aboubakar vursa ya da Altay kurtaramasa lig büyük oranda Beşiktaş lehine bitmiş olacaktı. Son dakikalarda sonradan oyuna giren Ozan öyle bir gol attı ki muhteşem vurdu, sezonun en iyi gollerinden biri olmaya aday.'
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'Asıl kritik olay, son 6-7 dakika. Maç berabere gelmiş, Beşiktaş panikte, işte bu dakikalarda Fenerbahçe bir gol daha bulsaydı ki bulabilirdi de; Welinton çizgiden çıkarttı, ligin seyri tamamen değişmiş olacaktı.'
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'Sonuçta bu haftanın kazananı yine Beşiktaş. F.Bahçe'yle puan farkını koruyorlar, Rize mağduru G.Saray herhalde şimdi kaybettiğine yanıyordur. Gelelim hakem Halil Umut Meler'e... Global baktığımızda kötü maç yönetti diyemem.'
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'Hatalar yaptı, örneğin; Aboubakar'a, Pelkas'a sarı kartları vermedi. Ama yine genel olarak baktığımızda oyunu oynatması, düşmelere kalkmalara prim vermemesi başarıydı.'
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İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
"1 puandan memnun değilim. Çünkü oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. Özellikle öne geçtikten sonra maçı bitirecek çok fazla pozisyon yakaladık. Ama çok cesur harcadık pozisyonları. Fenerbahçe kalecisini tebrik etmek lazım."
"Hakem arkadaşlar ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan hakemler gelirse çok iyi olur"
"Bu bir oyun. Oyuncular hata yapabiliyor. Maç da kaybedebiliriz. Oyunun geneline baktığımız zaman oyuncularımızın performansından memnunuz. Erkenden bitirebileceğimiz bir maçtı. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Bir ara var. Bu arayı en şekilde dinleneceğiz."
"Bu oyuncular salı günü 120 dakika top oynadı kupa maçında. Ama istekli ve arzuluydu takım. Oynanan oyundan ve mücadelenden çok memnunum. Sonuç beraberlik oldu. Bu tür sonuçlar çıkar. Daha ligin bitmesine çok zaman var. Devamına bakacağız."