Son dakika: O iddia sonrası Ozan Tufan gündeme geldi! 58 milyon euro...

Sabah.com.tr - Son dakika... Arsenal'in Real Madrid'den kiraladığı Norveçli yıldız Martin Odegaard için Chelsea ve Liverpool'un devrede olduğu iddia ediliyor. Arsenal'in kadrosunda tutmak istediği genç orta saha için diğer İngiliz devlerinin atağa kalkması Real Madrid'in istahını kabarttı. İspanyol devi Madrid Odegaard'ı kadrosunda tutmayı planlasa da Haaland ve Mbappe'yi almak için kaynak yaratmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid'in Mbappe ve Haaland'ı öncelik olarak gördüğü ve yıldız ismin satışına sıcak baktığı belirtiliyor. Odegaard için 58 milyon euro'luk bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı öğrenildi.