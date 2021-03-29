Son dakika: O iddia sonrası Ozan Tufan gündeme geldi! 58 milyon euro...

Sabah.com.tr - Son dakika... Arsenal'in Real Madrid'den kiraladığı Norveçli yıldız Martin Odegaard için Chelsea ve Liverpool'un devrede olduğu iddia ediliyor. Arsenal'in kadrosunda tutmak istediği genç orta saha için diğer İngiliz devlerinin atağa kalkması Real Madrid'in istahını kabarttı. İspanyol devi Madrid Odegaard'ı kadrosunda tutmayı planlasa da Haaland ve Mbappe'yi almak için kaynak yaratmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid'in Mbappe ve Haaland'ı öncelik olarak gördüğü ve yıldız ismin satışına sıcak baktığı belirtiliyor. Odegaard için 58 milyon euro'luk bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı öğrenildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal'de başarılı bir grafik çizen Norveçli orta saha için Avrupa'nın devleri sıraya girdi. Londra ekibi, Real Madrid'den kiraladığı 22 yaşındaki orta sahanın bonservisini almak istiyor.
Fakat bu transfer o kadar da kolay görünmüyor. Arsenal'in Martin Odegaard'ı almak için Chelsea ve Liverpool'la rekabet etmesi gerekecek.
OZAN TUFAN GÜNDEM OLDU!
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Real Madrid'in, Haaland ve Mbappe için kaynak aradığı ve Martin Odegaard'dan gelecek bonservis bedelini 2 yıldız için ayıracağı dev kaynağa ekleyeceği öğrenildi. İspanyol ekibinin Haaland ve Mbappe için yaklaşık 400 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazılırken, Martin Odegaard'ın satışından gelecek parayı bu kaynağa ekleyeceği belirtiliyor.
Martin Odegaard için ortaya atılan bu iddialar Ozan Tufan'ın performansını akıllara getirdi. A Milli Takım'ın Norveç'i sahadan sildiği ve 3-0 kazandığı müsabakaya damga vuran Ozan, uzun süredir İngiliz ekipleri başta olmak üzere Avrupa takımlarının radarında yer alıyor.
Norveç ağlarına 2 gol bırakan milli futbolcu, orta sahadaki performansıyla da Martin Odegaard'ı gölgede bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, 'Martin Odegaard 58 milyon euro ederse Ozan Tufan kaç milyon euro eder?' sorusunu gündeme getirdi.
26 yaşındaki milli futbolcunun da sezon sonu yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Avrupa'ya transfer olacağı yüksek sesle dile getiriliyor.
Öte yandan Martin Odegaard bu sezon Arsenal formasıyla 21 maçta 2 gol atarken, Ozan Tufan ise Fenerbahçe ile çıktığı 31 karşılaşmada 5 gol 6 asistlik katkı yaptı.
UĞURCAN ÇAKIR, LIVERPOOL'UN GÜNDEMİNDE
Ozan Tufan'ın yanı sıra Avrupa devlerinin radarındaki bir diğer isim ise Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır. Trabzonspor'dan milli takıma giden ve orada da kaleyi devralan Uğurcan Çakır, bordo-mavili forma altındaki talipli sayısını milli takımdaki performansıyla ikiye katladı.
Milli oyuncunun hem Hollanda hem de Norveç maçındaki performansını mercek altına alan kulüplerin sayısı artarken, Liverpool, Leipzig ve Sevilla, Uğurcan Çakır'ı yakından takip etti.
Liverpool'un Uğurcan Çakır için 17 milyon euro'luk bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, diğer takımların da bu transfer için şartlarını zorlaması bekleniyor. Bu arada Türkiye'nin Norveç'i mağlup ettiği maç sonrası İngiliz taraftarlar Uğurcan Çakır'dan övgüyle bahsederek, Liverpool'un bu transfer için hamle yapması gerektiğini vurguladı.