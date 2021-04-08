Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas'a Rusya'dan teklif geldi! İşte Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli...

Sezon başında PAOK'tan transfer edilen Pelkas'ın talipleri her geçen gün artıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertlilerin yıldızı Pelkas için Rusya'dan teklif geldi. Emre Belözoğlu'nun çok güvendiği Pelkas'ın 15 milyon Euro'dan aşağı bir teklife satılmasına sıcak bakılmıyor. Bir dönem Gökdeniz Karadeniz'in de formasını giydiği Rubin Kazan, Pelkas teklifini yükseltti.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE PELKAS İÇİN YENİ TEKLİF! ARTTIRDILAR...
Rus ekibi Rubin Kazan, Fenerbahçe'nin kapısını Pelkas için bir kez daha çaldı! Sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Pelkas, gösterdiği performansa taraftarların gönlünde taht kurdu. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklifin ayrıntıları...
Rubin Kazan, Pelkas için teklifini 10 milyon Euro'ya yükseltti. 15 milyon Euro'da direten Fenerli kurmaylar "Sezon sonu görüşelim..." dedi.
Daha önce Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.
Fenerbahçeli kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. Rus kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.
HAZİRAN HAREKETLİ GEÇECEK!
Şampiyonluk yarışına kilitlenen F.Bahçe'de yönetim Pelkas'ın konsantrasyonunu bozacak bir gelişle istemiyor. Ancak sezon sonunda Pelkas için hareketli günler yaşanacağı kesin.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı öncesi futbolcularıyla motivasyon toplantısı gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısında Yeni Malatya'yı sahalarnıda 3-0 yenildiklerini oyuncularına aktaran Belözoğlu, "Bu maçın rövanşını alacağız. Şampiyonluk yarışı bizim için hatayı kaldırmaz. Her maçtan 3 puan çıkarmalıyız...
'Taraftarımızı umutlandırdık. Heveslerini yarıda bırakmayalım" dedi. Futbolcuların da Emre Belözoğlu'na Yeni Malatyaspor maçı için galibiyet sözü verdiği öğrenildi.
Kaynak: Takvim
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN PELKAS SÜRPRİZİ!
İrfan Can Kahveci, bu akşam Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de yer alacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa kadroda başka değişiklik düşünmüyor.
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bugün sarılacivertlilerin başında ikinci resmi maçına çıkacak. Kanarya'nın 11'inde, 1-0 kazanılan Denizlispor, maçından farklı olarak tek değişiklik yapılması bekleniyor.
Belözoğlu'nun, Sinan Gümüş'ün yerine ilk 11'de İrfan Can Kahveci'yi görevlendireceği gelen bilgiler arasında. Genç teknik adamın, İrfan Can'ın sonradan dahil olduğu Denizli maçındaki performansından hayli memnun kaldığı öğrenildi.
90 DAKİKALIK SEVİYEYE GELDİ
İrfan'ın sakatlık sonrası yaşadığı hastalığın etkilerini de tamamen atlatmasının ardından fiziksel olarak 90 dakikalık seviyeye geldiği bildirildi. 25 yaşındaki milli oyuncu, Belözoğlu'nun hücumdaki jokeri olacak.
Maça 10 numara pozisyonunda başlayacak olan İrfan'ın zaman zaman Pelkas zaman zaman da Valencia ile yer değiştirerek çizgiye de ineceği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda başka bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.