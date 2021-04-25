Tuzlaspor'da Suat Kaya ve Altay'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Suat Kaya, Tuzlaspor'un başında 4 karşılaşmada 6 puan elde etti. TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Altay'da ise yönetim dün gece ani bir kararla teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.
Tuzlaspor'dan yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Tuzlaspor'umuza katkıları ve hizmetleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Suat Kaya, Tuzlaspor'un başında 4 karşılaşmada 6 puan elde etti.Süper Lig heyecanında son dönemeç! TFF 1. Lig'de tüm maçlar aynı anda başlayacak... Süper Lig heyecanında son dönemeç! TFF 1. Lig'de tüm maçlar aynı anda başlayacak...
TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Altay'da ise yönetim dün gece ani bir kararla teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı. Ligde bugün deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak siyah-beyazlı takımla dün Manisa'daki bir otelde kampa giren Osman Özköylü, akşam saatlerinde yönetimle bir araya geldi.
Yönetim, ayrılık kararı konusunda gerekçe göstermeden deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. İlk 2 iddiası azalan ve Play-Off oynaması beklenen Altay'ın kalan haftalar için teknik adam arayışına girdiği belirtildi. Teknik direktör Yücel İldiz'in yerine 21. haftada takımın başına geçen Osman Özköylü 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi gördü.