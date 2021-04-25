Tuzlaspor'da Suat Kaya ve Altay'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Suat Kaya, Tuzlaspor'un başında 4 karşılaşmada 6 puan elde etti. TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Altay'da ise yönetim dün gece ani bir kararla teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

Tuzlaspor'dan yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Tuzlaspor'umuza katkıları ve hizmetleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Suat Kaya, Tuzlaspor'un başında 4 karşılaşmada 6 puan elde etti.

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