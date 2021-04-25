Süper Lig heyecanında son dönemeç! TFF 1. Lig'de tüm maçlar aynı anda başlayacak...

Giresunspor, Adana Demirspor ve Samsunspor şampiyonluk yarışının içinde bulunan takımlar olarak dikkat çekiyor. Bu sezon transfer yasağına rağmen Balde ve Eren Tozlu'nun muhteşem performanslarıyla liderliğini devam ettiren Giresunspor, bu akşam deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Adana Demirspor ve Samsunspor da Süper Lig için oldukça istekli olan takımlardan...

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM'DAN TEŞVİK SUÇLAMASI!

TFF 1. Lig'e bu sene çıkan ve geniş bir kadro kuran Samsunspor'da tek hedef Süper Lig! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalına verdiği röportajda rakipleriyle oynanan maçlarda teşvik primi verildiğini iddia etmişti. Bu iddiaların odağında Menemenspor ve Balıkesirspor vardı.