Süper Lig heyecanında son dönemeç! TFF 1. Lig'de tüm maçlar aynı anda başlayacak...

Giresunspor, Adana Demirspor ve Samsunspor şampiyonluk yarışının içinde bulunan takımlar olarak dikkat çekiyor. Bu sezon transfer yasağına rağmen Balde ve Eren Tozlu'nun muhteşem performanslarıyla liderliğini devam ettiren Giresunspor, bu akşam deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Adana Demirspor ve Samsunspor da Süper Lig için oldukça istekli olan takımlardan...
SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM'DAN TEŞVİK SUÇLAMASI!
TFF 1. Lig'e bu sene çıkan ve geniş bir kadro kuran Samsunspor'da tek hedef Süper Lig! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalına verdiği röportajda rakipleriyle oynanan maçlarda teşvik primi verildiğini iddia etmişti. Bu iddiaların odağında Menemenspor ve Balıkesirspor vardı.
Menemenspor, Samsunspor Başkanı Yıldırım tarafından yapılan teşvik primi iddialarını kesin bir dille yalanladı. Menemenspor bugün sahasında daha önce ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u ağırlayacak. Bitime üç hafta kala Eskişehirspor'un dışında Ankaraspor ve Akhisarspor da düşmenin en güçlü adayları olarak dikkat çekiyor.
ÇOTANAKLAR SÜPER LİG AŞKINA!
Giresunspor, 63 puanla ligin 32. haftasına lider giriyor. Giresunspor, ligde altıncı durumda bulunan Altınordu'ya konuk oluyr. Altınordu da play-off içinde avantajlı takımlar arasında yer alıyor.
ADANA DEMİRSPOR TUZLA DEPLASMANINDA! SUAT KAYA...
Tuzlaspor takımın başında dört maça çıkan ve 6 puan alan Suat Kaya ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. EY Tuzlaspor, bu akşam 20:30'da lig ikincisi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor bu karşılşamayı kazanıp son iki haftaya rahat girmek istiyor.
SAMSUNSPOR BOLU'DA HEDEF 3 PUAN!
Ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor da Bolu deplasmanına çıkıyor. Boluspor'un kümede kalmayı garantiledi. Samsunspor'da daha önce Burak Çalık, Caner Arıcı ve Kerem Can Akyüz kadro dışı bırakılmıştı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da bu karşılaşma için Bolu'ya gitti. EY
İŞTE TFF 1. LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI VE PUAN DURUMU!
Menemenspor - Eskişehirspor
Adanaspor - Ümraniyespor
Bursaspor - İstanbulspor
Boluspor - Samsunspor
Ankaraspor - Bandırma
Tuzlaspor - Adana Demirspor
Balıkesirspor - Keçiörengücü
Akhisar - Altay
Altınordu - Giresunspor